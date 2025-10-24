Cãomiada 2025: Fortaleza promove corrida pela causa animal

Cãomiada 2025: Fortaleza terá corrida de rua pela causa animal no próximo domingo, 26Evento do Instituto Ame Patas, apoiado pelo deputado Célio Studart (PSD), une lazer e conscientização com o tema "Exploração não é tradição"
Está programada para o próximo domingo, 26, mais uma edição da "Cãomiada", corrida de rua que acontece há mais de dez anos em Fortaleza. O evento é organizado pela ONG Instituto Ame Patas e tem como objetivo conscientizar a população sobre demandas da causa animal.
A edição deste ano tem como tema “Exploração não é tradição”, reunindo tutores, protetores e ONGs. Segundo os organizadores, a programação “combina lazer, conscientização e solidariedade”. O evento está marcado para as 16h, na Avenida Beira Mar, com concentração na altura do número 1650.
Na programação está previsto atendimento veterinário gratuito, vacinação antirrábica, distribuição de coleiras antiparasitárias, sorteio de brindes, oficina de pintura para crianças, entre outras atividades. Ainda segundo a organização, em edições anteriores, a ação arrecadou toneladas de ração que foram distribuídas a abrigos e ONGs que realizam resgate e cuidado de animais.
O evento têm o apoio do deputado federal Célio Studart (PSD-CE). “Queremos mostrar que o respeito aos animais deve estar acima de qualquer costume. A verdadeira tradição é a compaixão”, diz o deputado ao justificar a importância da iniciativa.
Cerca de duas toneladas de ração foram arrecadadas e distribuídas, e ofertados atendimentos veterinários gratuitos em 2024, sendo a expectativa dos ativistas superar os números de 2025. “A Cãomiada é uma celebração da empatia. Cada passo dado é um gesto de resistência contra a crueldade e de amor pelos animais que não têm voz”, reforça a equipe do Instituto Ame Patas.
Os interessados em ajudar a causa podem adquirir a camiseta oficial do evento. De acordo com os organizadores, toda a renda obtida com as vendas será revertida para as instituições de proteção animal: Upac, Abrace, Lar dos pancinhas, Apa além de protetores independentes.