Cãomiada 2025: Fortaleza promove corrida pela causa animal

Foto da 9ª edição da cãomiada / Crédito: Divulgação

Está programada para o próximo domingo, 26, mais uma edição da "Cãomiada", corrida de rua que acontece há mais de dez anos em Fortaleza. O evento é organizado pela ONG Instituto Ame Patas e tem como objetivo conscientizar a população sobre demandas da causa animal. A edição deste ano tem como tema “Exploração não é tradição”, reunindo tutores, protetores e ONGs. Segundo os organizadores, a programação “combina lazer, conscientização e solidariedade”. O evento está marcado para as 16h, na Avenida Beira Mar, com concentração na altura do número 1650.