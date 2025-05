Célio Studart quer incluir cães e gatos como dependentes na declaração do Imposto de Renda

A proposta foi apresentada pelo deputado federal Célio Studart (PSD/CE) e prevê a inclusão de um novo inciso ao artigo 35 da Lei Federal do Imposto de Renda, para integrar cães e gatos no sistema de declaração das despesas que garantem alimentação, cuidado médico e bem-estar dos animais.

Projeto de inclusão de animais domésticos como dependentes na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) visa reconhecer cães e gatos como parte da estrutura familiar e da dedução de despesas com base no cálculo de imposto . Os animais declarados deverão possuir cadastro no sistema nacional SinPatinhas .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ideia foi recebido pela Mesa Diretora no último dia 24 e será encaminhado para as comissões temáticas para tramitação.

Segundo o projeto, a inclusão desses pets seria realizada através do Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), iniciativa do Governo Federal lançada no mês de abril que visa a criação de um banco nacional de dados para pets brasileiros. A criação do RG Animal gera um código de identificação único e informa sobre campanhas do governo.

Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil possui a terceira maior população de animais domésticos do mundo. Hoje, cerca de 150 milhões de “pets” fazem parte das residências brasileiras.

Em entrevistas ao O POVO, Célio Studart diz que a ideia se justifica com o avanço do conceito de “família multiespécie”, em que os animais fazem parte das decisões e responsabilidades familiares. E destaca que a falta de políticas públicas que incidam sobre o bolso do tutor ainda é um grande fator de risco para o abandono.