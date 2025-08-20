Célio Studart pede prisão de suspeito de mutilar cavalo em SP

Deputado Célio Studart comemora PL aprovado contra testes em animais / Crédito: Cláudio Basílio/divulgação

O deputado federal cearense Célio Studart (PSD), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do direito dos Animais no Congresso, enviou ofício ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando uma ação para a prisão preventiva do homem acusado de decepar as patas de um cavalo, no município de Bananal, em São Paulo.

O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais pela gravidade. Os acusados chegaram a ser detidos, mas foram liberados após prestarem depoimento aos policiais.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ofício foi enviado na última terça-feira, 19. Para o parlamentar, a gravidade dos fatos e o risco de reincidência justificam uma medida mais rigorosa. Célio afirmou ainda que a medida visará também a proteção dos homens envolvidos no caso, visto que – segundo informações que circulam nas redes sociais – esses já foram ameaçados pelo, popularmente conhecido, “tribunal do crime”, comandado por facções criminosas.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Deputado pede rigor na aplicação da lei

“Esse ato bárbaro não pode ficar impune. É dever do Estado agir com rigor para coibir esse tipo de violência e proteger os animais de abusos cruéis. A sociedade espera que os acusados sejam responsabilizados e a ausência de prisão preventiva enfraquece a confiança nas leis”, afirmou Célio.

O deputado também destacou que, embora a Lei 14.064/2020 — conhecida como “Lei Sansão”, da qual foi relator na Câmara — tenha aumentado a pena para maus-tratos contra cães e gatos, ainda falta legislação que assegure punição semelhante para outros animais, como cavalos, e afirmou que não restam dúvidas sobre a possibilidade de maus-tratos contra o animal mutilado.



“Os maus-tratos estão evidentes, tanto pelas condições que levaram o animal a cair, quanto pelo ato de violência praticado”, acrescentou o líder da frente parlamentar.

Proposta de tornar crime hediondo

Célio é autor do Projeto de Lei 2.475/2025, que propõe classificar como crime hediondo os casos de maus-tratos que resultem na morte do animal, como o ocorrido em Bananal. A proposta altera a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990) e busca endurecer a punição para esses casos, impedindo benefícios como anistia, graça ou indulto.