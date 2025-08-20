Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Célio Studart pede prisão de suspeito de mutilar cavalo em SP

Célio Studart pede prisão preventiva de suspeito de mutilar cavalo em SP

Parlamentar enviou ofício ao MP-SP destacando gravidade do caso e risco de reincidência
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O deputado federal cearense Célio Studart (PSD), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do direito dos Animais no Congresso, enviou ofício ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitando uma ação para a prisão preventiva do homem acusado de decepar as patas de um cavalo, no município de Bananal, em São Paulo.

O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais pela gravidade. Os acusados chegaram a ser detidos, mas foram liberados após prestarem depoimento aos policiais.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O ofício foi enviado na última terça-feira, 19. Para o parlamentar, a gravidade dos fatos e o risco de reincidência justificam uma medida mais rigorosa.

Célio afirmou ainda que a medida visará também a proteção dos homens envolvidos no caso, visto que – segundo informações que circulam nas redes sociais – esses já foram ameaçados pelo, popularmente conhecido, “tribunal do crime”, comandado por facções criminosas.

Deputado pede rigor na aplicação da lei

“Esse ato bárbaro não pode ficar impune. É dever do Estado agir com rigor para coibir esse tipo de violência e proteger os animais de abusos cruéis. A sociedade espera que os acusados sejam responsabilizados e a ausência de prisão preventiva enfraquece a confiança nas leis”, afirmou Célio.

O deputado também destacou que, embora a Lei 14.064/2020 — conhecida como “Lei Sansão”, da qual foi relator na Câmara — tenha aumentado a pena para maus-tratos contra cães e gatos, ainda falta legislação que assegure punição semelhante para outros animais, como cavalos, e afirmou que não restam dúvidas sobre a possibilidade de maus-tratos contra o animal mutilado.

“Os maus-tratos estão evidentes, tanto pelas condições que levaram o animal a cair, quanto pelo ato de violência praticado”, acrescentou o líder da frente parlamentar.

Proposta de tornar crime hediondo

Célio é autor do Projeto de Lei 2.475/2025, que propõe classificar como crime hediondo os casos de maus-tratos que resultem na morte do animal, como o ocorrido em Bananal.

A proposta altera a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990) e busca endurecer a punição para esses casos, impedindo benefícios como anistia, graça ou indulto.

Leia mais

O que diz o acusado

O homem investigado, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21 anos, alegou que estava embriagado quando usou um facão para praticar o ato e afirmou ainda que “não é um monstro”.

“Muitas pessoas falaram que cortei as quatro e com ele andando. Isso é uma crítica contra mim. Estão me acusando de um ato que eu não fiz. Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro”, afirmou.

Saiba mais sobre o caso

Veja vídeo completo aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar