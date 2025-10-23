Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assembleia: ascensão funcional para servidores da Sesa é aprovada

Projeto que prevê ascensão funcional de servidores da Sesa é aprovado na Assembleia

Medida será implantada seguindo cronograma acordado anteriormente com a categoria e é referente aos períodos de 2021 a 2025
Autor Taynara Lima
Autor
Taynara Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um Projeto de Lei que prevê as ascensões funcionais dos servidores do quadro da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) foi aprovado na última quarta-feira, 22, na Assembleia Legislativa do Ceará. O projeto, assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi enviado na terça-feira para a apreciação dos deputados. 

De acordo com o texto, a ascensão é voltada para servidores do Grupo Ocupacional Atividades Auxiliares de Saúde - ATS; do Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES; e do Grupo Ocupacional Atividades Técnico-Administrativas - ADS; integrantes do quadro de pessoal da Sesa.

Leia mais

As ascensões serão implantadas de acordo com um cronograma, acordado com as categorias profissionais envolvidas, referente aos períodos de 2021 a 2025.

“Para seguir avançando no processo de fortalecimento da saúde no Ceará, é crucial o investimento também no pessoal que compõe a rede de saúde estadual, garantindo qualificação e incentivando o exercício funcional por meio do legítimo reconhecimento de direitos”, justifica trecho do projeto. 

Como será feito

Em relação aos interstícios de 2021 a 2022 e 2024 a 2025, as ascensões serão feitas exclusivamente pelo critério de desempenho, com limitador de 60%.

Já as ascensões referentes aos interstícios de 2022 a 2023 e 2023 a 2024 serão realizadas pelo critério de antiguidade, não incidindo limitador.

Além disso, o cronograma apresentado aponta:

  • A ascensão funcional referente ao interstício de 2021 a 2022 será implantada na folha de pagamento do mês de novembro de 2025, sem retroatividade financeira;
  • A ascensão funcional referente ao interstício de 2022 a 2023 será implantada na folha de pagamento do mês de abril de 2026, sem retroatividade financeira;
  • A ascensão funcional referente ao interstício de 2023 a 2024 será implantada na folha de pagamento do mês de setembro de 2026, sem retroatividade financeira;
  • A ascensão funcional referente ao interstício de 2024 a 2025 será implantada na folha de pagamento do mês de novembro de 2026, sem retroatividade financeira.

O texto aponta que "para o cumprimento dos prazos estabelecidos, a implantação das ascensões previstas no caput deste artigo poderá ocorrer logo após a divulgação do resultado final do respectivo procedimento, com a conclusão de sua fase recursal, ficando pendente a publicação dos atos correspondentes”.

Ainda de acordo com a matéria, a implantação no período 21/22 deverá beneficiar 2.771 servidores; em 22/23, 4.913 servidores; em 23/24, 4.890 servidores; e em 24/25, 2.470 servidores.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

elmano de freitas pt

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar