Assembleia: ascensão funcional para servidores da Sesa é aprovada

Projeto de Lei que prevê ascensões funcionais dos servidores da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: José Leomar/Alece

Um Projeto de Lei que prevê as ascensões funcionais dos servidores do quadro da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) foi aprovado na última quarta-feira, 22, na Assembleia Legislativa do Ceará. O projeto, assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi enviado na terça-feira para a apreciação dos deputados. De acordo com o texto, a ascensão é voltada para servidores do Grupo Ocupacional Atividades Auxiliares de Saúde - ATS; do Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES; e do Grupo Ocupacional Atividades Técnico-Administrativas - ADS; integrantes do quadro de pessoal da Sesa.

Já as ascensões referentes aos interstícios de 2022 a 2023 e 2023 a 2024 serão realizadas pelo critério de antiguidade, não incidindo limitador. Além disso, o cronograma apresentado aponta: A ascensão funcional referente ao interstício de 2021 a 2022 será implantada na folha de pagamento do mês de novembro de 2025 , sem retroatividade financeira;

será implantada na folha de pagamento do mês de , sem retroatividade financeira; A ascensão funcional referente ao interstício de 2022 a 2023 será implantada na folha de pagamento do mês de abril de 2026 , sem retroatividade financeira;

será implantada na folha de pagamento do mês de , sem retroatividade financeira; A ascensão funcional referente ao interstício de 2023 a 2024 será implantada na folha de pagamento do mês de setembro de 2026 , sem retroatividade financeira;

será implantada na folha de pagamento do mês de , sem retroatividade financeira; A ascensão funcional referente ao interstício de 2024 a 2025 será implantada na folha de pagamento do mês de novembro de 2026, sem retroatividade financeira. O texto aponta que "para o cumprimento dos prazos estabelecidos, a implantação das ascensões previstas no caput deste artigo poderá ocorrer logo após a divulgação do resultado final do respectivo procedimento, com a conclusão de sua fase recursal, ficando pendente a publicação dos atos correspondentes”.