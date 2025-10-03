Projeto prevê curso para recém-habilitados dirigirem em rodovias

Nova regra em discussão na Câmara prevê curso de segurança para recém-habilitados antes de dirigir em rodovias / Crédito: Divulgação / Ciretran

O Projeto de Lei (PL) 2337/2025 prevê que pessoas recém-habilitadas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória só poderão circular em rodovias após um curso de direção segura regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e que, até a conclusão do curso, o condutor só poderá circular em áreas urbanas. "O portador da Permissão para Dirigir somente poderá trafegar em rodovias e estradas após a conclusão, com aproveitamento, de curso de direção segura em rodovias, regulamentado pelo Contran" destaca trecho do projeto. A discussão ocorre em meio a tratativas do Governo Federal que visam retirar a obrigatoriedade de de aulas em autoescolas para emissão da CNH.