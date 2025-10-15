Projeto quer proibir armadilhas letais a animais em zonas urbanas

Projeto de lei propõe proibição de armadilhas letais a animais em áreas urbanas / Crédito: Reprodução redes sociais

Foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4975/2025, que proíbe o uso, a fabricação, a comercialização, a importação e a divulgação de armadilhas adesivas ou outros dispositivos potencialmente letais à fauna em áreas urbanas. A proposta do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) também prevê punições a quem descumprir a medida, com multas de até R$ 5 mil por animal atingido, além de responsabilização civil e penal. A iniciativa surgiu após a morte de mais de 50 aves silvestres no Distrito Federal, encontradas coladas em um muro coberto por substância adesiva. O caso, amplamente divulgado nas redes sociais, reacendeu o debate sobre maus-tratos e o uso de métodos cruéis no controle de animais em centros urbanos.