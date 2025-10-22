Após Ciro se filiar, Chagas publica foto com Camilo, Cid e Elmano

Enquanto Ciro se filia ao PSDB, Chagas publica foto com Camilo, Cid e Elmano: "Maiores lideranças"Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do Ceará, publicou mensagem destacando união dentro da base governista
Enquanto o ex-ministro Ciro Gomes oficializava a filiação ao PSDB, nesta quarta-feira, 22, o secretário Chagas Vieira (Casa Civil), publicou uma foto nas redes sociais exaltando líderes políticos da base governista que considera as principais forças políticas do Ceará.
Na fotografia, que foi tirada em data anterior a esta quarta-feira, aparecem o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT), o senador Cid Gomes (PT), além do próprio Chagas. Todos estão sentados e sorrindo durante uma reunião política.
“Como é bom fazer parte do projeto que tem as maiores lideranças do Ceará lutando, juntas, por um estado cada vez mais forte”, escreveu o secretário na publicação.
Alfinetada
A publicação ocorreu no dia em que Ciro Gomes, irmão de Cid, retorna ao PSDB, partido pelo qual já governou o Ceará na década de 1990. O evento de filiação, realizado em Fortaleza, simbolizou a reorganização da oposição no Estado e contou com nomes como os ex-prefeitos Roberto Cláudio e José Sarto (que também se filia ao PSDB); o ex-governador Tasso Jereissati; O deputado federal André Fernandes, o ex-deputado Capitão Wagner, dentre outros.
A postagem de Chagas, feita em meio à repercussão da filiação de Ciro, foi interpretada como gesto a favor da base governista em contraste ao novo arranjo político da oposição.
Contexto histórico e político
O PSDB já foi palco de importantes disputas eleitorais no Ceará, especialmente na década de 1990, quando Ciro Gomes governou o Estado pelo partido. Desde então, a legenda passou por reconfigurações, perdendo espaço para o PT e outras forças políticas na região.
Nos últimos anos, a base governista consolidou sua presença em cargos estratégicos. O governador Elmano de Freitas comanda o Executivo estadual desde 2023, enquanto o ministro da Educação Camilo Santana atua em posição de destaque no governo federal.
O senador Cid Gomes, embora atualmente filiado ao PSB, mantém influência política relevante no cenário estadual. Questionado sobre a filiação do irmão, Cid afirmou que “cada qual se filia no partido que quer”, sinalizando neutralidade e evitando críticas públicas ao movimento do irmão.