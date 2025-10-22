Após Ciro se filiar, Chagas publica foto com Camilo, Cid e Elmano

Chagas Vieira, governador Elmano de Freitas, ministro Camilo Santana, prefeito Evandro Leitão e Cid Gomes em reunião nesta quarta-feira, 22 / Crédito: Reprodução / Instagram @chagasvieira

Enquanto o ex-ministro Ciro Gomes oficializava a filiação ao PSDB, nesta quarta-feira, 22, o secretário Chagas Vieira (Casa Civil), publicou uma foto nas redes sociais exaltando líderes políticos da base governista que considera as principais forças políticas do Ceará. Na fotografia, que foi tirada em data anterior a esta quarta-feira, aparecem o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT), o senador Cid Gomes (PT), além do próprio Chagas. Todos estão sentados e sorrindo durante uma reunião política.

