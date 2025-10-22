Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Ciro Gomes se fillia ao PSDB nesta quarta-feira

Ciro volta ao partido após dez anos de PDT para concorrer ao governo do Ceará, contra Elmano de Freitas, em 2026
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 22, repercute a filiação de Ciro Gomes ao PSDB, após dez anos no PDT, para concorrer a governador do Estado do Ceará. A filiação deve ser oficializada na parede desta quarta-feira, 22.

Filiado ao PSDB na década de 1990, Ciro deve voltar para o partido com o apoio do ex-senador Tasso Jereissati para disputar o governo do Ceará contra Elmano de Freitas (PT). A informação da filiação para a corrida eleitoral de 2026 foi confirmada ao colunista do O POVO Guilherme Gonçalves, pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo.

Na última sexta-feira, 17, o presidente do diretório cearense do PSDB, Ozires Pontes, antecipou a informação em suas redes sociais: "Em poucos dias, ou poucos meses, o próprio Ciro estará anunciando a candidatura dele ao governo do estado do Ceará".

