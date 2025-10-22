AO VIVO: Ciro Gomes se fillia ao PSDB nesta quarta-feira

AO VIVO: Ciro Gomes se fillia ao PSDB nesta quarta-feiraCiro volta ao partido após dez anos de PDT para concorrer ao governo do Ceará, contra Elmano de Freitas, em 2026
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 22, repercute a filiação de Ciro Gomes ao PSDB, após dez anos no PDT, para concorrer a governador do Estado do Ceará. A filiação deve ser oficializada na parede desta quarta-feira, 22.
Filiado ao PSDB na década de 1990, Ciro deve voltar para o partido com o apoio do ex-senador Tasso Jereissati para disputar o governo do Ceará contra Elmano de Freitas (PT). A informação da filiação para a corrida eleitoral de 2026 foi confirmada ao colunista do O POVO Guilherme Gonçalves, pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo.
Leia mais
-
Petistas minimizam filiação de Ciro ao PSDB: "Quem quer ganhar não escolhe opositor"
-
Cid reage à filiação de Ciro ao PSDB: "Cada qual se filia no partido que quer"
-
Sarto segue Ciro Gomes para se filiar ao PSDB e critica PDT: "Puxadinho do PT"
-
PSDB Ceará confirma retorno de Ciro Gomes e 'intenção' de candidatura ao Governo do Estado
Na última sexta-feira, 17, o presidente do diretório cearense do PSDB, Ozires Pontes, antecipou a informação em suas redes sociais: "Em poucos dias, ou poucos meses, o próprio Ciro estará anunciando a candidatura dele ao governo do estado do Ceará".
Assista
Acompanhe
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO