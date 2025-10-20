Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petistas do Ceará minimizam filiação de Ciro Gomes ao PSDB

Petistas minimizam filiação de Ciro ao PSDB: "Quem quer ganhar não escolhe opositor"

Parlamentares veem movimento com naturalidade, mas criticam aproximação com o bolsonarismo; Aglaylson (PT), lembrou do episódio do motim da PM, apoiado por parte da oposição, que culminou num episódio de tiros contra o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro
Autor Vítor Magalhães
Autor
Vítor Magalhães Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O anúncio da filiação do ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ao PSDB, na próxima quarta-feira, 22, balançou as estruturas da política cearense. Embora já fosse esperada, a movimentação sinalizou um primeiro passo rumo a uma possível candidatura de Ciro ao Palácio da Abolição em 2026.

Membros da base do governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato à reeleição, repercutiram a iminente filiação de Ciro ao partido pelo qual foi eleito governador, em 1990. Para petistas, o movimento é encarado com naturalidade, dado o cenário político do PDT - partido ao qual Ciro foi filiado por dez anos - e não tem efeito prático algum na articulação da base do governador.

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) vê o anúncio como a concretização da aproximação de Ciro com ex-opositores. Ele critica o movimento, embora o considere "natural". "Cabe a oposição trabalhar, buscar viabilizar, se aliar com tudo que possa, no passado, ter sido elemento de críticas, aliás, de divergências profundas. E que hoje estão dentro de um mesmo cenário: um péssimo exemplo para o mundo da democracia. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é, como diz o poeta", disse ao O POVO.

Sobre os efeitos na estratégia da base aliada para 2026, De Assis minimizou a questão, alegando que o governo não cairá em "armadilhas" e que em uma disputa não se pode escolher adversário.

"Não altera em nada, o governador Elmano continua trabalhando e precisa ter foco para continuar suas entregas. Quem quer ganhar não pode cair na armadilha de antecipar a eleição, nem de ficar fazendo palanque. Muito pelo contrário, precisa trabalhar, governar e mostrar sua capacidade dentro do programa de governo. Trabalhar e trabalhar. Não muda muita coisa não".

O parlamentar reforçou: "É bom que venham. Venham! Quem quer ganhar não escolhe opositor, não. É trabalhar e quando chegar (o período) as eleições, lá para o final de maio ou início de junho, se discutirá a montagem do palanque e aí vamos disputar", finalizou.

Bolsonarismo, Motim da PM e Cid

O vereador de Fortaleza, Aglaylson (PT), tratou a filiação como algo esperado, mas recomendou cautela sobre Ciro ser candidato em 2026. Além disso, o petista criticou eventual formação de aliança com o PL e com figuras ligadas ao bolsonarismo; lembrando do motim da Polícia Militar no Ceará, em 2020, que culminou num episódio de tiros contra o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, em Sobral.

"Sobre a pré-candidatura dele, só o tempo irá dizer. Eu ainda duvido que ele seja candidato em 2026, isso é uma opinião minha. Até porque se for só com o PSDB, ele vai sair com uma candidatura muito isolada, não terá apoio, tempo de TV, estrutura, etc. E se for com o apoio do PL, aí se torna uma contradição ainda maior. Vale lembrar que no motim dos PMs, o irmão dele, o senador Cid, foi vítima de uma tentativa de assassinato; então, sendo assim, ele estaria com a mesma turma que tentou matar o irmão dele", argumentou.

E prosseguiu: "Era esperado que ele saísse do PDT. Isso não é novo. O PDT faz parte da base do presidente Lula, da base do prefeito Evandro leitão, em Fortaleza, e na Assembleia há uma aproximação. Não tinha outra opção para o Ciro. Tinha o União Brasil ou PSDB. Como a Federação União e PP tem diálogo em andamento com o governo, restou a ele o PSDB", analisa.

Independentemente do adversário, Aglaylson crê que a gestão Elmano tem plena capacidade de superar a oposição nas urnas. "O governador tem boa análise, a população apoia o governo, que tem um leque de alianças e líderes fortes. Não estamos preocupados com quem será o adversário, vamos colocar para a população escolher qual o projeto ela quer, se é esse que está e que faz entregas, melhora emprego, garante renda ou se um retrocesso.

Questionado sobre como enxerga o papel de Cid Gomes na articulação governista, após o anúncio da filiação de Ciro a um partido opositor, o vereador sinalizou não ver problemas.

"O senador Cid tem dito que caminha de maneira oposta ao Ciro, todos os movimentos e declarações dele sinalizam que ele faz parte desse projeto governista. Até porque é uma continuidade do próprio governo Cid, que passou pelo então governador Camilo Santana e agora está com Elmano. Então é uma continuidade, não tem porque o Cid se aliar com a turma do Bolsonaro", finaliza.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ciro gomes PT PSDB

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar