Glêdson cobra Elmano por obras inacabadas em Juazeiro do Norte

Glêdson cobra Elmano por obras inacabadas em Juazeiro do Norte: "Cuida"

Prefeito disse que evento com o governador teve pouco público e atribuiu a compromissos com a população que não foram cumpridos. Glêdson disse esperar que o governador deixe de ouvir pessoas que não deixam que ele trabalhe por Juazeiro do Norte
O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para cobrar do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a conclusão de obras inacabadas e o cumprimento de promessas feitas ao Município.

Em um vídeo publicado no Instagram, Glêdson comentou o que considerou baixa presença de público durante a abertura dos serviços da Carreta de Saúde da Mulher, realizada no último sábado, 18, no bairro João Cabral, com a presença do governador e de representantes do Ministério da Saúde. Segundo o prefeito, a ausência da população seria um reflexo do descontentamento com a falta de ações concretas do Governo do Estado no Município.

“O evento contou com a participação do governador do Estado do Ceará, o senhor Elmano de Freitas, de representantes do Ministério da Saúde, de outras autoridades aqui da região e muita gente da imprensa, fazendo a cobertura, fazendo o seu trabalho, mas gente do povo que é bom, nada. Faltou gente da população”, afirmou Glêdson.

Promessas não cumpridas

Durante o pronunciamento, o prefeito listou as obras e compromissos que, segundo ele, não foram executados pelo governo estadual. Entre os exemplos citados estão a reconstrução da Escola João Alencar, demolida para a construção da Arena Romeirão, e a iluminação da Areninha do bairro Frei Damião.

Além das obras, Glêdson lembrou promessas de campanha feitas por Elmano e pelo então governador Camilo Santana, como a implantação do programa “VaiVem”, que garantiria transporte gratuito para moradores da Região Metropolitana do Cariri, e o “Bolsa Jovem Juazeiro”, benefício de R$ 700 mensais para estudantes.

“O senhor tem quatro anos de mandato, tá terminando já o seu terceiro ano de mandato, ainda tem mais um ano de governo pela frente e tomara que o senhor possa deixar de ouvir pessoas que não lhe permitiram trabalhar com Juazeiro do Norte no decorrer desses três anos e que possa fazer algo de positivo nessa reta final”, afirmou Glêdson, dirigindo-se ao governador. "Ainda dá tempo! Cuida!", ele afirma.

Relação complicada

Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza, é o maior município do Interior e a maior Prefeitura da oposição. O prefeito tem tido relação atribulada com o governador. No primeiro semestre, reclamou da demora em ser recebido. Elmano também afirmou que a Prefeitura estaria dificultando parcerias.

Apesar disso, Glêdson disse que, como prefeito, não pode ser dar o luxo de ser oposição. Em maio, depois de se encontrar com Elmano, ele comemorou que convênios foram destravados.

Em agosto, à rádio O POVO CBN, o prefeito afirmou não ter nada contra o governador, mas reclamou de aliados da base governista que, segundo ele, agem por interesses próprios.

Glêdson foi reeleito no ano passado ao derrotar o deputado estadual Fernando Santana (PT), do mesmo partido de Elmano e atualmente secretário estadual dos Recursos Hídricos. Ele fez críticas a Santana, por, segundo ele, atuar para que Juazeiro não receba apoio estadual. Ele afirma ainda que o deputado descumpriu acordo com ele.

Em relação a 2026, ele articula a oposição no Cariri e tem demonstrado entusiasmo pela pré-candidatura de Ciro Gomes.

