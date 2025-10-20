Glêdson cobra Elmano por obras inacabadas em Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para cobrar do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a conclusão de obras inacabadas e o cumprimento de promessas feitas ao Município. Em um vídeo publicado no Instagram, Glêdson comentou o que considerou baixa presença de público durante a abertura dos serviços da Carreta de Saúde da Mulher, realizada no último sábado, 18, no bairro João Cabral, com a presença do governador e de representantes do Ministério da Saúde. Segundo o prefeito, a ausência da população seria um reflexo do descontentamento com a falta de ações concretas do Governo do Estado no Município.