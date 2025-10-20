Após exonerações, Centrão entra na disputa por vaga no TCU

Partidos do Centrão estariam se movimentando por vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), que deverá ser aberta em 2026 / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Em meio às recentes exonerações de cargos ocupados por indicações de nomes do Centrão promovidas pelo Governo Federal, o bloco estaria se movimentando para disputar uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), que será aberta em fevereiro de 2026 com a aposentadoria do atual ministro Aroldo Cedraz. De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a vaga ocupada por Cedraz veio por indicação da Câmara e teria sido prometida ao PT pelo deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) em troca do apoio do partido à sua candidatura para presidente da Câmara.