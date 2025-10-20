AO VIVO: Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia; Isarel afirma que violou cessar-fogo em Gaza

AO VIVO: Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia; Isarel afirma que violou cessar-fogo em GazaIsrael ataca Hamas e viola cessar-fogo em Gaza; Rodrigo Paz é eleito primeiro presidente de direita da Bolívia após 20 anos
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 20, repercute a retomada de ataques no território palestino após violação do cessar-fogo neste domingo, 19. O governo de Israel afirmou que direcionou aviões para o sul de Gaza após ordem de "forte retaliação" do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.
Os bombardeios aéreos atingiram a região de Rafah após a acusação de que os militantes palestinos do Hamas haviam rompido o acordo primeiro, atacando as bases de Israel perto da rota de ajuda humanitária da cidade e matando militares. Porém, o grupo negou as acusações e disse que recuperou o corpo de uma refém israelense, que só entregaria se "as condições em campo permitirem". Cerca de 21 pessoas foram mortas durante o ataque israelense, segundo a Defesa Civil de Gaza.
O programa repercute, também, a eleição de Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, na Bolívia após 20 anos de governos de esquerda no país. O resultado foi divulgado neste domingo, 19, e marca a primeira votação de segundo turno da história do país.O presidente eleito disse em evento de campanha que "a Bolívia não é socialista", mas que trabalha com capital e afirmou suas propostas para a economia: "Queremos uma economia forte, justa e voltada para gerar oportunidades a todos os bolivianos".
O senador de centro-direita derrotou o seu rival conservador Jorge "Tuto" e marca o fim de quase duas décadas de governos do Movimento ao Socialismo (MAS). O apoio eleitoral a Paz no primeiro turno foi impulsionado por seu companheiro de chapa, Edman Lara, um ex-policial conhecido por seus vídeos virais no TikTok denunciando a corrupção.
*com informações da Agência Brasil
