AO VIVO: Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia; Isarel afirma que violou cessar-fogo em Gaza

Cessar-fogo foi violado em Gaza neste domingo, 19 / Crédito: Rprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 20, repercute a retomada de ataques no território palestino após violação do cessar-fogo neste domingo, 19. O governo de Israel afirmou que direcionou aviões para o sul de Gaza após ordem de "forte retaliação" do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Os bombardeios aéreos atingiram a região de Rafah após a acusação de que os militantes palestinos do Hamas haviam rompido o acordo primeiro, atacando as bases de Israel perto da rota de ajuda humanitária da cidade e matando militares. Porém, o grupo negou as acusações e disse que recuperou o corpo de uma refém israelense, que só entregaria se "as condições em campo permitirem". Cerca de 21 pessoas foram mortas durante o ataque israelense, segundo a Defesa Civil de Gaza.