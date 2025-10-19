Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia e encerra ciclo da esquerda no poder

AFP via Getty Images Senador de 58 anos foi eleito em segundo turno com 54% dos votos O político de centro-direita Rodrigo Paz venceu o segundo turno das eleições da Bolívia e será o novo presidente do país a partir de 8 de novembro. Senador pelo Partido Democrata Cristão (PDC), ele conquistou 54% dos votos válidos, superando os 45% obtidos pelo rival, o conservador Jorge Tuto Quiroga, conforme os resultados preliminares divulgados pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) na noite de domingo (20/10).

Ao anunciar os números em coletiva de imprensa, o presidente em exercício do TSE, Óscar Hassenteufel, afirmou que a "tendência é irreversível". Paz tem 58 anos, é filho de um ex-presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, e economista de formação. O desfecho sela uma mudança drástica nos rumos da política na Bolívia, que foi governada por quase 20 anos pelo Movimento ao Socialismo (MAS), agremiação de esquerda fundada por Evo Morales e apoiada pela maioria indígena do país. Morales, líder sindical dos cocaleiros que assumiu o poder em 2006 e foi o primeiro líder indígena da Bolívia, buscou alianças com países como Cuba, Venezuela e Rússia e nacionalizou a indústria de petróleo e gás.

Quiroga havia prometido "mudanças radicais" na agenda do governo com cortes profundos nos gastos públicos e o fechamento ou privatização de empresas estatais deficitárias. Paz, que já havia conquistado a maioria dos votos no primeiro turno, defende uma abordagem mais gradual, com a manutenção de programas sociais para os pobres e promoção do crescimento do setor privado. No final de setembro, ele anunciou planos para um acordo de cooperação econômica de US$ 1,5 bilhão com os Estados Unidos para garantir o fornecimento de combustível, enquanto Quiroga buscava um resgate internacional de US$ 12 bilhões apoiado por credores multilaterais.

AFP via Getty Images Paz havia ficado à frente de Quiroga no primeiro turno O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, declarou nesta semana que ambos os candidatos queriam "relações melhores e mais fortes com os Estados Unidos" após décadas de liderança antiamericana. "Estas eleições são uma oportunidade de transformação", disse ele na última quarta-feira. Alguns bolivianos expressaram medo de medidas de austeridade como as implementadas na vizinha Argentina pelo presidente Javier Milei, embora Paz tenha rejeitado cortes drásticos de gastos.