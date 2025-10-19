Israel ataca dezenas de alvos do Hamas em Gaza após grupo romper cessar-fogo
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram neste domingo, 19, que realizaram uma nova série de ataques contra posições do Hamas na Faixa de Gaza, após o que classificaram como uma "violação flagrante do acordo de cessar-fogo" por parte do grupo. Em comunicado divulgado no Telegram, o exército israelense afirmou que "atingiu dezenas de alvos terroristas" do Hamas em toda Gaza, incluindo depósitos de armas, postos de disparo, células terroristas e outras infraestruturas do grupo.
As IDF acrescentaram que também destruíram cerca de 6 quilômetros de infraestrutura subterrânea, utilizada, segundo o exército, para preparar ofensivas contra Israel.
O exército israelense não detalhou os locais exatos dos ataques nem informou se houve vítimas.
As ações marcam uma nova escalada na tensão entre Israel e o Hamas, poucos dias após o anúncio de uma trégua intermediada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e por países da região, como o Egito.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente