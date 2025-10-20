Israel reabre passagem de Kerem Shalom para entrada de ajuda humanitária em Gaza

A passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, foi reaberta nesta segunda-feira (20) para permitir a entrada de ajuda humanitária, um dia após uma série de bombardeios israelenses no território palestino, anunciou uma fonte militar israelense.

Kerem Shalom foi reaberta "em pleno cumprimento do acordo" de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, declarou a fonte, antes de acrescentar que a passagem de Rafah - entre Egito e Gaza - "permanecerá fechada até novo aviso".