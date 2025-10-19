Israel lança dois ataques aéreos sobre Gaza e denuncia disparos do Hamas

Aviões israelenses lançaram dois ataques no sul de Gaza neste domingo (19), segundo testemunhas e informações da imprensa, depois que um oficial militar acusou o Hamas de violar o cessar-fogo e atacar as tropas do país. As hostilidades ameaçam o cessar-fogo implementado em 10 de outubro, com base em um acordo promovido pelos Estados Unidos que também permitiu o retorno dos reféns a Israel.

Duas testemunhas palestinas disseram à AFP que foram registrados confrontos em uma parte da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, ainda sob controle de Israel, seguidos por dois ataques aéreos. Segundo uma das testemunhas, os "aviões de combate efetuaram dois ataques aéreos em Rafah, em uma zona sob controle militar israelense". Outra testemunha afirmou que antes dos ataques ocorreram "confrontos" entre membros do movimento islamista palestino Hamas e outro grupo armado palestino, também em uma zona "sob controle militar israelense". Por sua vez, o oficial israelense, que não confirmou os ataques aéreos, afirmou à AFP que combatentes do Hamas haviam atacado as forças do país em uma zona sob controle do país, com tiros e um lança-granadas.