Ex-secretário de Camilo sinaliza seguir Tasso e apoiar Ciro

Ex-vice governador Maia Júnior participa de Café da Oposição, na Alece / Crédito: Marcelo Bloc/O Povo

Convidado do Café da Oposição desta terça-feira, 14, o ex-vice-governador e ex-secretário de Estado Maia Júnior (PSDB) falou sobre desenvolvimento econômico, endividamento e gestão pública no Ceará. O evento é promovido semanalmente pelos deputados estaduais contrários ao governador Elmano de Freitas (PT). Maia, que foi secretário nas gestões dos ex-governadores Tasso Jereissati (PSDB), Lúcio Alcântara e Camilo Santana (PT), afirmou que a tendência é de permanência na oposição e sinalizou apoio ao bloco em que Tasso estiver durante as articulações de 2026.

"Se eu vou estar com esse grupo no próximo ano? Muito provavelmente, porque se o senador Tasso está trabalhando essa candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, significa que eu vou caminhar com o Tasso", explicou Maia. Prestígio Maia disse que não enxerga, no atual governo, o mesmo prestígio junto à União que o Estado já teve, lembrando da parceria entre a gestão de Tasso no Ceará e o governo de FHC (Fernando Henrique Cardoso) na esfera Federal. "Se rotulou muito forte o prestígio que o Ceará teria hoje junto ao Governo Federal, mas o último grande prestígio que vi foi na época de Tasso, quando ele pactuou com Fernando Henrique Cardoso que não queria cargos — queria projetos para o Ceará", afirmou, lembrando o acordo que viabilizou obras como a do Porto do Pecém. Continuidade Ao citar o Pecém, Maia Júnior ressaltou a importância da continuidade administrativa e criticou gestões que não valorizam os avanços de governos anteriores.

"Hoje o Pecém é troféu, que eu não digo que é do governo atual, como eles querem abraçar. O Pecém é um troféu do Estado do Ceará, é um projeto que pertence a todos os cearenses, importantíssimo como âncora pro desenvolvimento do Ceará", declarou. "É um equipamento que nós não tínhamos e no qual fomos bastante felizes em levar adiante essa decisão, porque o Pecém hoje é a grande âncora de desenvolvimento do Ceará", concluiu. Ex-vice governador Maia Júnior participa de Café da Oposição, na Alece Crédito: Marcelo Bloc/O Povo Ex-vice governador Maia Júnior participa de Café da Oposição, na Alece Crédito: Marcelo Bloc/O Povo