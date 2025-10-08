Governo quer votar MP alternativa ao IOF, mas já contabiliza derrota

Governo já contabiliza derrota e rejeição do MP que substitui O IOF / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Mesmo com a aprovação da Medida Provisória 1303-2025, alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na Comissão Especial da Câmara do Deputados, com 13 votos a favor e 12 contrários, o governo Lula já trabalha com a provável derrota no Plenário. Os parlamentares da base governista tentam articular para aprovação da MP, que pode garantir R$ 17 bilhões aos cofres públicos com a taxação de Beta e Fintechs, mas há grande resistência do Centrão e da direita. O relator da medida, Carlos Zarattini (PT-SP), chegou a firmar um acordo com o grupo para aprovação da proposta, mas, segundo Pedro Lupion (PP-PR), presidente da bancada ruralista, Zarattini teria quebrado este acordo ao retirar quatro pontos do texto adicionados pela cúpula do agro. Lupion disse que não há mais chances para consenso.