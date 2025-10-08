Haddad: governo acredita que o que vai pesar na decisão sobre a MP é o acordo firmado

"Nós estamos muito tranquilos com o que está sendo proposto, nós temos segurança de que o que está sendo proposto no relatório é uma coisa justa, não é o que nós gostaríamos, mas foi feita uma negociação até o dia de ontem, tanto no Senado quanto na Câmara. O nosso pedido é para que o acordo político seja honrado", disse ele.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o governo acredita que o que vai pesar na decisão do Congresso sobre a Medida Provisória 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), é o acordo firmado. A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta.

Haddad acrescentou que o texto sob análise é sóbrio e, se aprovado, deve levar o País a um fechamento de ciclo com sustentabilidade social e econômica.

O chefe da equipe econômica enfatizou ainda que o acordo sobre a MP resultou de um longo processo de negociações.

"Não é que foram uma ou duas reuniões, foram muitas reuniões que foram feitas para demonstrar a qualidade do acordo que foi firmado. Tanto por ocasião daquela reunião de dois meses atrás, quanto nas reuniões que foram feitas de duas semanas para cá", disse o ministro, que pontuou que o acordo envolveu concessões mútuas.

Ainda segundo Haddad, o governo está fazendo esforços com parlamentares para que ofereçam as condições de fechar um Orçamento adequado, respeitando os programas que foram aprovados, de modo que os investimentos tenham continuidade com sustentabilidade econômica. "Nós trabalhamos tanto com a questão fiscal quanto com a questão social, com o zelo para que o País tenha uma economia robusta, continue crescendo, sem penalizar as pessoas e cobrando daqueles que não colaboram com a sua justa parte, para que colaborem para as coisas ficarem muito bem."