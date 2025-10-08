Governo exonera Sabino, Fufuca e Silvio Costa Filho para votação da MP do IOF

O governo federal exonerou os ministros do Turismo, Celso Sabino, do Esporte, André Fufuca, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para que eles participem da votação da medida provisória com alternativas de arrecadação ao aumento do IOF.

As exonerações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) há pouco. Os três têm mandato de deputado federal e foram licenciados no dia em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem votar o texto do governo. A MP perde validade se não for votada até esta quarta-feira, 8.