Bancada na Câmara fechou questão contra MP alternativa ao IOF, diz líder do União Brasil

Agência Estado
Agência Estado
O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas (União-MP), anunciou nesta quarta-feira, 8, que a bancada fechou questão contra a Medida Provisória 1303/2025, editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A justificativa é a de que a legenda é "contra o aumento de imposto" e que "grande parte" do relatório do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) trata de aumento de imposto.

"Todas as votações que tiverem aumento de imposto, o União vai votar contra", pontuou o parlamentar em conversa com jornalistas. "A grande maioria dos deputados aprovou (o fechamento de questão) de acordo com a proposta feita pela Executiva Nacional. A bancada votará contra a MP", indicou Pedro Lucas no breve pronunciamento.

Questionado por jornalistas sobre eventuais punições a deputados que não seguissem o fechamento de questão, Pedro Lucas citou o regimento do partido, mencionando advertência e "outras punições".

O parecer final do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) foi aprovado na terça, 7, em votação apertada na comissão mista que analisou a MP.

A medida precisa ainda ser votada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado até 23h59 desta quarta, 8, para não perder a validade.

A previsão de arrecadação com a MP para 2026 será de R$ 17 bilhões - uma redução de R$ 3 bilhões em relação à previsão inicial prevista no texto original do Executivo.

