Haddad diz que, se resultado for adverso na votação da MP do IOF, volta à mesa de Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 8, que, se houver resultado adverso na votação da Medida Provisória (MP) 1.303/2025, alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), ele voltará à mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta, último dia de vigência, nos plenários da Câmara e do Senado.

"Em relação ao que será feito, vai depender do cenário. Vamos ver o que vai ser decidido pelo Congresso, mas eu reitero que a posição do presidente Lula é que, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista das contas públicas, nós vamos continuar perseguindo os mesmos objetivos, independentemente do resultado", disse o ministro a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda.