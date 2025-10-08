Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que, se resultado for adverso na votação da MP do IOF, volta à mesa de Lula

Autor Agência Estado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 8, que, se houver resultado adverso na votação da Medida Provisória (MP) 1.303/2025, alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), ele voltará à mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP está prevista para ser votada ainda nesta quarta, último dia de vigência, nos plenários da Câmara e do Senado.

"Em relação ao que será feito, vai depender do cenário. Vamos ver o que vai ser decidido pelo Congresso, mas eu reitero que a posição do presidente Lula é que, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista das contas públicas, nós vamos continuar perseguindo os mesmos objetivos, independentemente do resultado", disse o ministro a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda.

Ele afirmou que as alternativas serão avaliadas depois do resultado da votação. "Se o acordo for cumprido, ele está cumprido. Nós estamos em uma rota sustentável e tudo o mais", disse.

"Se tivermos um resultado adverso, eu volto à mesa do presidente, é ele que decide os rumos do País. A gente sempre apresenta um cardápio de soluções", prosseguiu Haddad. "Mas não é disso que eu estou querendo falar agora. O que eu estou querendo aqui é reivindicar o acordo que foi feito, porque é um acordo justo. É um acordo que não penaliza o trabalhador, que não penaliza 99% da população e não penaliza nem o 1%, mas chama o 1% a responsabilidade de garantir que o País continue funcionando bem. É um chamamento à responsabilidade do 1%."

