João Campos quer PSB Ceará com mais deputados estaduais e federais

João Campos ao lado de Cid Gomes, Eudoro Santana e Acilon Gonçalves em evento do PSB / Crédito: Reprodução/Instagram: @joaocampos

Os planos para o PSB Ceará nas eleições de 2026 é eleger a maior bancada de deputados federais, o maior número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e eleger um senador. É o que quer João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do partido. O dirigente esteve na noite da sexta-feira, 3, no município de Eusébio, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para a filiação de sete novos prefeitos para a agremiação e também Acilon Gonçalves, ex-prefeito e líder político de Eusébio. João aposta que o PSB ampliará ao menos ao dobro de seu tamanho no Brasil em 2026 e pediu para ser cobrado disso.

Cid também comunga da aposta de João Campos sobre o crescimento da legenda e reforçou o desejo de que o partido seja a maior força em bancadas na aliança governista. O senador voltou a manifestar ainda o apoio Pa pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) a senador. Júnior, por sua vez, chamou Cid de "maior político do Ceará" e destacou que o senador é um "homem de palavra e honrado". "Nós queremos que seja o maior em deputados estaduais e em deputados federais, numa aliança e relação que temos a muito tempo com o governador Elmano, com o ministro Camilo e com tantos outros que trabalham desse esforço pra fazer do Ceará um estado mais justo e melhor", disse o senador.

