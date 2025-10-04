João Campos quer PSB Ceará com mais deputados estaduais e federais

João Campos projeta PSB Ceará com maiores bancadas de federais e estaduais e com senadorO prefeito do Recife e presidente nacional da sigla apostou que o partido irá no mínimo dobrar de tamanho nas próximas eleições
Os planos para o PSB Ceará nas eleições de 2026 é eleger a maior bancada de deputados federais, o maior número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e eleger um senador. É o que quer João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do partido.
O dirigente esteve na noite da sexta-feira, 3, no município de Eusébio, da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para a filiação de sete novos prefeitos para a agremiação e também Acilon Gonçalves, ex-prefeito e líder político de Eusébio. João aposta que o PSB ampliará ao menos ao dobro de seu tamanho no Brasil em 2026 e pediu para ser cobrado disso.
"Com a liderança do Cid (Gomes) e do Eudoro (Santana, presidente estadual do PSB), um time que tá pronto para fazer a maior bancada federal do Estado do Ceará, para renovar uma cadeira no Senado, pra poder fortalecer a Assembleia Legislativa. Pode anotar aqui, o PSB vai no mínimo dobrar de tamanho nas próximas eleições. Nós vamos fazer o dever de casa", declarou.
Cid aposta no mesmo projeto de João Campos
João Campos até chegou a brincar que Ceará e Pernambuco irão empatar na eleição de deputados federais pelo PSB. Hoje, são 10 deputados estaduais, um deputado federal e um senador.
O senador Cid Gomes (PSB), ao cumprimentar o prefeito do Recife, declarou que ele irá ser eleito governador de Pernambuco em 2026 e no futuro será candidato à presidente da República.
Cid também comunga da aposta de João Campos sobre o crescimento da legenda e reforçou o desejo de que o partido seja a maior força em bancadas na aliança governista. O senador voltou a manifestar ainda o apoio Pa pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) a senador.
Júnior, por sua vez, chamou Cid de "maior político do Ceará" e destacou que o senador é um "homem de palavra e honrado".
"Nós queremos que seja o maior em deputados estaduais e em deputados federais, numa aliança e relação que temos a muito tempo com o governador Elmano, com o ministro Camilo e com tantos outros que trabalham desse esforço pra fazer do Ceará um estado mais justo e melhor", disse o senador.
Para eleger o número de deputados, Cid até brincou ao dizer que a irmã dele, a deputada estadual licenciada para ocupar o cargo de secretária das Mulheres, Lia Gomes (PSB), está precisando de votos, e quem não tiver pode procurá-lo para tirar votos de outros partidos, menos do PSB.
"Cumprimento a minha irmã, Lia Gomes, que tá precisando de uns votinhos. Quem não tiver viu, pode me procurar que eu ajudo. Se não for pra tirar do PSB, mas se for pra tirar de outros eu tô junto", declarou.
Com informações da repórter Taynara Lima