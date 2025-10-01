Acilon Gonçalves e 8 prefeitos cearenses se filiarão ao PSB

Acilon Gonçalves e 7 prefeitos cearenses vão se filiar ao PSB de Cid GomesEvento contará com a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes (PSB) e do deputado federal Júnior Mano (PSB)
Na próxima sexta-feira, 3, Eusébio – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – será palco de um importante ato político do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará. A partir das 17 horas, líderes municipais, entre eles o ex-prefeito e atual secretário de Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves, vão se filiar à legenda. Pelo menos sete prefeitos devem se filiar, mas o número ainda pode aumentar.
O evento contará com a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes (PSB), do deputado federal Júnior Mano (PSB), além de outros líderes políticos do Estado, para reforçar a presença do partido no cenário local.
Outros políticos entram na sigla
A solenidade marcará também a filiação de prefeitos de diferentes municípios cearenses, dentre eles:
- Bruno Gonçalves (Aquiraz) - filho de Acilon
- Giordanna Mano (Nova Russas) - esposa de Jr. Mano
- Ana Afif (Cascavel)
- Edim (Aracoiaba)
- Dr. Júnior (Eusébio) - sobrinho de Acilon
- Marquinhos Tavares (Itaitinga)
- Dilmara (Limoeiro do Norte)
O ato evidencia a ampliação do PSB no Ceará e consolida alianças estratégicas com gestores municipais. Acilon tem trajetória política de proximidade com o senador Cid Gomes. Ele presidia o PL no Ceará, antes da sigla se tornar a casa de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Com a chegada de bolsonaristas à sigla, Acilon renunciou à presidência do partido em novembro de 2023, em meio a queda de braço com o atual presidente do PL, o deputado federal André Fernandes.
Informações importantes
Ato de filiação do ex-prefeito Acilon e prefeitos ao PSB
- Data: 03/10/2025
- Horário: 17h
- Local: Rua Acilon Gonçalves Pinto, 153 (esquina com Rua Zildenia) – Eusébio/CE
