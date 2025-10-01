Acilon Gonçalves e 8 prefeitos cearenses se filiarão ao PSB

Na próxima sexta-feira, 3, Eusébio – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – será palco de um importante ato político do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará. A partir das 17 horas, líderes municipais, entre eles o ex-prefeito e atual secretário de Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves, vão se filiar à legenda. Pelo menos sete prefeitos devem se filiar, mas o número ainda pode aumentar.



O evento contará com a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes (PSB), do deputado federal Júnior Mano (PSB), além de outros líderes políticos do Estado, para reforçar a presença do partido no cenário local.

