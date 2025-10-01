Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acilon Gonçalves e 8 prefeitos cearenses se filiarão ao PSB

Acilon Gonçalves e 7 prefeitos cearenses vão se filiar ao PSB de Cid Gomes

Evento contará com a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes (PSB) e do deputado federal Júnior Mano (PSB)
Atualizado às Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na próxima sexta-feira, 3, Eusébio – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – será palco de um importante ato político do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará. A partir das 17 horas, líderes municipais, entre eles o ex-prefeito e atual secretário de Educação de Eusébio, Acilon Gonçalves, vão se filiar à legenda. Pelo menos sete prefeitos devem se filiar, mas o número ainda pode aumentar.

O evento contará com a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes (PSB), do deputado federal Júnior Mano (PSB), além de outros líderes políticos do Estado, para reforçar a presença do partido no cenário local.

Outros políticos entram na sigla

A solenidade marcará também a filiação de prefeitos de diferentes municípios cearenses, dentre eles:

  • Bruno Gonçalves (Aquiraz) - filho de Acilon
  • Giordanna Mano (Nova Russas) - esposa de Jr. Mano
  • Ana Afif (Cascavel)
  • Edim (Aracoiaba)
  • Dr. Júnior (Eusébio) - sobrinho de Acilon
  • Marquinhos Tavares (Itaitinga)
  • Dilmara (Limoeiro do Norte)

O ato evidencia a ampliação do PSB no Ceará e consolida alianças estratégicas com gestores municipais. Acilon tem trajetória política de proximidade com o senador Cid Gomes. Ele presidia o PL no Ceará, antes da sigla se tornar a casa de figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a chegada de bolsonaristas à sigla, Acilon renunciou à presidência do partido em novembro de 2023, em meio a queda de braço com o atual presidente do PL, o deputado federal André Fernandes.

Leia mais

Informações importantes

Ato de filiação do ex-prefeito Acilon e prefeitos ao PSB

  • Data: 03/10/2025
  • Horário: 17h
  • Local: Rua Acilon Gonçalves Pinto, 153 (esquina com Rua Zildenia) – Eusébio/CE

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar