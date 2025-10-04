André Fernandes vai a distrito onde famílias foram expulsas no CE

Deputado federal André Fernandes (PL) visitou Uiraponga, distrito de Morada Nova. / Crédito: Reprodução/ Instagram @andrefernandes

A “cidade fantasma” de Uiraponga foi destino de políticos da oposição no Ceará. Na quinta-feira, 2, o deputado federal André Fernandes (PL) visitou o distrito de Morada Nova, a 167 quilômetros de Fortaleza, e publicou um vídeo nas redes sociais criticando as ações do governador Elmano de Freitas (PT) relacionadas à área de segurança pública no Estado. Em julho, devido a uma disputa entre facções criminosas, vários moradores abandonaram suas casas. Comércios e até mesmo a escola municipal e o posto de saúde do distrito tiveram os funcionamentos interrompidos. As ações criminosas do local estão ligadas a uma briga entre o suspeito e um líder de uma facção rival na tentativa de domínio do território.

“Cadê o povo dessa casa? Cadê o povo do 13 para vir aqui cobrar dignidade para combater o crime, para enfrentar a facção criminosa, para respeitar o povo que fez o L. Não estão aqui”, questionou. O deputado ainda mostrou a situação de abandono do destacamento de Polícia do distrito. Segundo ele, “simplesmente não tem nada”. “Tem animal em meio à rua, a cidade abandonada, o lixo tomando de conta. Tudo isso porque o crime organizado determinou”, afirmou. André Fernandes ainda se espantou ao encontrar um boneco simulando uma pessoa enrolada em sacos de lixo. O deputado admite ter levado um susto, mas esclarece que é um boneco. “E não tem nem como dizer que isso aqui foi montado”, acrescenta.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Morada Nova a partir do número disponível no site, porém o telefone está indisponível. O POVO também tentou contato com a prefeita Naiara Carneiro Castro (PSB), sem resposta. O espaço está aberto para manifestação. Uiraponga chama atenção de políticos da oposição Além de André Fernandes, outros parlamentares e figuras políticas conhecidas no estado visitaram o distrito de Uiraponga.

Em vídeo publicado em 15 de setembro, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) descreve a situação do distrito e avalia: “A tendência é um espaço cada vez mais degradado e abandonado pela ausência das pessoas”. “Uiraponga virou símbolo da era Elmano: povo abandonado, facção no comando e um governador fraco, cúmplice do crime pelo silêncio”, escreve. Ele já visitou o distrito algumas vezes ao longo dos últimos dois meses. Abordando assuntos relacionados à segurança pública no Estado, Capitão Wagner tem utilizado colete à prova de balas e aparece armado em vídeos em que expõe casos de violência no Ceará. Capitão Wagner Crédito: Reprodução/Instagram Capitão Wagner