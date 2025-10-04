André Fernandes vai a distrito onde famílias foram expulsas no CE

André Fernandes e outros políticos vão a distrito "fantasma" onde moradores foram expulsos no CearáAndré Fernandes gravou vídeo registrando casas e comércios fechados e apontou insegurança no local
A “cidade fantasma” de Uiraponga foi destino de políticos da oposição no Ceará. Na quinta-feira, 2, o deputado federal André Fernandes (PL) visitou o distrito de Morada Nova, a 167 quilômetros de Fortaleza, e publicou um vídeo nas redes sociais criticando as ações do governador Elmano de Freitas (PT) relacionadas à área de segurança pública no Estado.
Em julho, devido a uma disputa entre facções criminosas, vários moradores abandonaram suas casas. Comércios e até mesmo a escola municipal e o posto de saúde do distrito tiveram os funcionamentos interrompidos. As ações criminosas do local estão ligadas a uma briga entre o suspeito e um líder de uma facção rival na tentativa de domínio do território.
Para André Fernandes, a evacuação das famílias se deu porque “o crime organizado determinou e porque o governo é omisso”. “Porque o governo não tem coragem de enfrentar o crime, porque o governo é parceiro do crime”, acusou.
Ao longo do vídeo, Fernandes entra em casas e estabelecimentos mostrando os cômodos abandonados, com teias de aranha e pertences pessoais deixados nas residências.
Em um momento, o deputado encontra uma mesa com uma bandeira de campanha do Partido dos Trabalhadores (PT). Ele diz: “Vamos tirar aqui para a gente ver o que tem. Olha aí, 13. Esse povo dessa casa votou 13, fez o L”.
“Cadê o povo dessa casa? Cadê o povo do 13 para vir aqui cobrar dignidade para combater o crime, para enfrentar a facção criminosa, para respeitar o povo que fez o L. Não estão aqui”, questionou.
O deputado ainda mostrou a situação de abandono do destacamento de Polícia do distrito. Segundo ele, “simplesmente não tem nada”. “Tem animal em meio à rua, a cidade abandonada, o lixo tomando de conta. Tudo isso porque o crime organizado determinou”, afirmou.
André Fernandes ainda se espantou ao encontrar um boneco simulando uma pessoa enrolada em sacos de lixo. O deputado admite ter levado um susto, mas esclarece que é um boneco. “E não tem nem como dizer que isso aqui foi montado”, acrescenta.
A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Morada Nova a partir do número disponível no site, porém o telefone está indisponível. O POVO também tentou contato com a prefeita Naiara Carneiro Castro (PSB), sem resposta. O espaço está aberto para manifestação.
Uiraponga chama atenção de políticos da oposição
Além de André Fernandes, outros parlamentares e figuras políticas conhecidas no estado visitaram o distrito de Uiraponga.
Em vídeo publicado em 15 de setembro, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) descreve a situação do distrito e avalia: “A tendência é um espaço cada vez mais degradado e abandonado pela ausência das pessoas”. “Uiraponga virou símbolo da era Elmano: povo abandonado, facção no comando e um governador fraco, cúmplice do crime pelo silêncio”, escreve. Ele já visitou o distrito algumas vezes ao longo dos últimos dois meses.
Abordando assuntos relacionados à segurança pública no Estado, Capitão Wagner tem utilizado colete à prova de balas e aparece armado em vídeos em que expõe casos de violência no Ceará.
Sargento Reginauro (União Brasil), deputado estadual do Ceará, criticou o Governo do Estado afirmando que a instituição “não dá um basta nessa guerra absurda dessas facções criminosas”. “Uma guerra onde, infelizmente, o governo está perdendo e você é que está se tornando refém”, disse Reginauro em vídeo publicado no Instagram, em 19 de setembro.
Os crimes na região são investigados pela Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova.
Em resposta ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que “as Forças de Segurança vêm realizando ações com o objetivo de prender tanto os mandantes, quanto os executores dos crimes na região,” desde que tomou conhecimento da situação de Uiraponga.
No fim de julho, um homem apontado como mandante de ameaças e expulsões de famílias do distrito de Uiraponga foi preso em São Paulo. No dia seguinte, o segundo suspeito de ameaçar e ordenar a expulsão de moradores foi preso em Quixadá.
A pasta ainda destaca que, durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) em 1º de setembro, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, “sendo seis alvos em liberdade e um já recolhido ao sistema penitenciário”. Além de Morada Nova, a operação foi deflagrada em cinco municípios: Mauriti, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Alto Santo e Limoeiro do Norte.
De acordo com a secretaria, a Operação “Regnum Fractus” (Reino Quebrado, em latim, em referência à desarticulação de grupos criminosos) cumpriu 33 mandados, sendo 11 de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão domiciliar. “Alguns dos alvos tinham mais de um mandado de prisão em aberto”, explicou. Nos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos drogas e aparelhos celulares.
A SSPDS destaca que “o policiamento ostensivo é realizado de forma diuturna tanto em todos os distritos e na sede do município de Morada Nova”.
Medidas de segurança em Morada Nova, segundo a SSPDS
O patrulhamento na cidade é realizado pela 3ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar (3ª Cia/ 9º BPM), que emprega equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT). A região dispõe também de equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), por meio da 1ª companhia do 3º BPRaio.
A cidade de Morada Nova conta, ainda, com um posto do Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), já o distrito de Uiraponga, atualmente, possui uma viatura de Força Tática que atua 24 horas.