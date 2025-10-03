Barroquinha: TSE mantém prefeito no cargo e suspende eleição

Jaime Veras e Carmem Lúcia venceram as eleições por apenas 66 votos sobre Tainah Marinho (PT) / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em sessão plenária realizada na quinta-feira, 2, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referendou liminar concedida no último dia 16 de setembro, que suspendeu a cassação do prefeito de Barroquinha, Jaime Veras (PSD), e da vice, Carmem Lúcia (PSD). A decisão garante a permanência de ambos nos cargos, pelo menos até o julgamento do mérito do caso, e suspende as eleições suplementares no município, distante 389 quilômetros de Fortaleza, inicialmente previstas para ocorrer no dia 26 de outubro.

“No caso, há plausibilidade na tese de ausência de repercussão no pleito com extensão suficiente para a imposição da gravosa sanção de cassação dos mandatos eletivos, notadamente diante do baixo percentual acima aludido, o qual, também em valores absolutos, não alcançou patamar exorbitante", consta em trecho da decisão de 16/09. Dessa forma, Mendonça referendou a liminar concedida anteriormente, julgando prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão. Os demais ministros acompanharam a decisão do relator. Foram eles: Cármen Lúcia

Isabel Gallotti

Nunes Marques

Antonio Carlos Ferreira

Estela Aranha

Floriano de Azevedo Marques A data da decisão do TSE, a última quinta-feira, 2, coincide com o aniversário do prefeito Jaime Veras.