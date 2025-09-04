Barroquinha: TSE nega liminar e mantém cassação de prefeito

Prefeito eleito de Barroquinha, Jaime Veras, e a vice, Carmem Lúcia / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Em decisão assinada na última quarta-feira, 3, o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou seguimento a uma "tutela cautelar antecedente" apresentada por Carmem Lúcia de Sousa Veras (PSD), que foi eleita vice-prefeita de Barroquinha no ano passado. O objetivo do pedido era suspender liminarmente os efeitos de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que confirmou a cassação do prefeito Jaime Veras (PSD) e da própria Carmen Lúcia, determinando a realização de novas eleições no município, distante 383 km de Fortaleza.

A defesa de Carmem buscava obter um efeito suspensivo para um recurso especial, que ainda está pendente de análise de admissibilidade no tribunal de origem. No entanto, o ministro André Mendonça fundamentou sua decisão na "incompetência do TSE para julgar o pedido neste momento processual". Segundo o relator, a legislação determina que, enquanto um recurso especial aguarda o juízo de admissibilidade, a competência para analisar pedidos cautelares urgentes é do presidente do tribunal de origem, no caso, o TRE do Ceará. A defesa, inclusive, reconheceu no pedido que estava se antecipando a essa etapa, mas o ministro considerou que a regra legal deve ser seguida. Na decisão, Mendonça ressaltou que a requerente "não demonstrou ter esgotado as vias no tribunal de origem". Não ficou comprovado na decisão do TSE que o pedido foi realmente feito ao presidente do TRE-CE, e que este foi analisado. Diante do exposto, o ministro negou seguimento à liminar, com base no Regimento Interno do TSE, e determinou o arquivamento do processo. Embargos rejeitados No final de agosto passado, em decisão do desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou os embargos de declaração apresentados em processos relacionados ao município de Barroquinha. Com isso, o TRE-CE confirmou a cassação do prefeito Jaime Veras (PSD), em decisão da segunda instância. Os demais membros da corte acompanharam o voto do relator.