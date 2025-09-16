Barroquinha: Suspensa eleição suplementar e cassação do prefeito

Jaime Veras e Carmem Lúcia venceram as eleições por apenas 66 votos sobre Tainah Marinho (PT) / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu nesta terça-feira, 16, liminar que suspende a cassação do prefeito de Barroquinha, Jaime Veras (PSD), e da vice, Carmem Lúcia (PSD). A decisão garante a permanência dos dois nos cargos até o julgamento final do caso e, com isso, as eleições suplementares no município, distante 389 quilômetros de Fortaleza, ficam suspensas até decisão definitiva do Pleno do TSE.

“No caso, há plausibilidade na tese de ausência de repercussão no pleito com extensão suficiente para a imposição da gravosa sanção de cassação dos mandatos eletivos, notadamente diante do baixo percentual acima aludido, o qual, também em valores absolutos, não alcançou patamar exorbitante", consta em trecho da decisão. "Ademais, na esteira do que reconheceu a Corte Regional, dos seis candidatos beneficiários, quatro se declararam pretos/pardos. Logo, a cassação foi imposta com base em doações realizadas a apenas dois candidatos autodeclarados brancos, o que também sugere possível desproporcionalidade na procedência dos pedidos deduzidos na Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral)”, complementou Mendonça. Em julho, o TRE-CE havia confirmado a cassação dos mandatos. No dia 3 de setembro, o ministro negou pedido de efeito suspensivo feito por Carmem, mantendo a cassação dela e de Jaime. Na ocasião, Mendonça entendeu que a requerente "não demonstrou ter esgotado as vias no tribunal de origem".