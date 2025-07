TRE-CE nega recursos e mantém cassação de prefeito, vice e 5 vereadores de Barroquinha

Pleno do TRE-CE decidiram, por unanimidade, manter a cassação dos diplomas do prefeito do município de Barroquinha / Crédito: Reprodução/ Instagram @tre.ceara

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu manter a cassação do mandato do prefeito Jaime Veras Silva Filho (PSD) e da vice-prefeita Carmem Lúcia de Sousa Veras (PSD) do municíopio de Barroquinha, dsitante 383km de Fortaleza, em sessão plenária nesta terça-feira, 8. O relator do caso, desembargador eleitoral Francisco Érico Carvalho Silveira, reconheceu a ilicitude no processo por abuso do poder econômico ou político e votou por manter a sentença que reconheceu irregularidades na arrecadação e nos gastos de campanha, com base no artigo 30-A da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), dando parcial provimento ao caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O relator aceitou parcialmente o recurso, reconhecendo a ilicitude nos gastos eleitorais. Porém, apesar de ser mantida a cassação, a pena de inelegibilidade por 8 anos não foi aplicada, porque, segundo o relator, não há previsão legal para isso nesse tipo de julgamento específico. No entanto, ele destacou que essa punição ainda poderá ser analisada futuramente se os candidatos tentarem registrar novas candidaturas. O entendimento foi acompanhado por todos os demais membros da Corte: Maria Iraneide Moura Silva, Daniel Carvalho Carneiro, José Maximiliano Machado Cavalcanti, Emanuel Leite Albuquerque, Luciano Nunes Maia Freire e Wilker Macedo Lima. Em nota, o escritório Braga Lincoln Advogados, responsável pela defesa de Jaime Veras e Carmem Lúcia, afirmou que confia na reversão da decisão e aguarda a publicação do teor do acórdão para análise completa.

Com a apresentação do acórdão, a defesa afirma que apresentará os recursos cabíveis no prazo legal, "demonstrando a inexistência de qualquer ilegalidade na aplicação dos recursos e a absoluta desproporcionalidade da cassação do mandato de um prefeito negro por ter empregado os recursos recebidos em benefício de sua própria candidatura". A nota de defesa dos gestores ainda esclarece quea questão de verbas destinadas a candidaturas femininas não tem relação com o prefeito ou a vice-prefeita, é acusação direcionada a alguns candidatos a vereador. "A única acusação contra o prefeito é que ele, negro, teria destinado uma pequena parcela dos recursos recebidos a candidatos a vereador do seu partido, estando demonstrado nos autos que os recursos destinados a candidaturas negras foram efetivamente utilizados em benefício de candidatura negra, do próprio Prefeito, o que inclusive foi especificamente reconhecido na decisão judicial que aprovou as contas de campanha", afirma o Escritório Braga Lincoln advogados.

Além dos titulares do Executivo municipal, também foram cassados os mandatos dos vereadores eleitos Arlene Alves de Carvalho, Genilson Moreira de Brito e José Maurício Magalhães Júnior; e dos suplentes de vereador Maria Andreína Rocha Nóbrega e Benedito Airton das Chagas. O advogado de defesa dos parlamentares, Jorge Umbelino, afirmou que a cassação decorre de uma acusação de suposto gasto ilícito de campanha, "sem qualquer comprovação de desvio de recursos públicos ou vantagem pessoal dos parlamentares". Ele acrescenta: "Os valores apontados como irregulares são de baixa expressão econômica, revelando o caráter desproporcional da penalidade". Segundo a acusação, Jaime Veras realizou doações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) realizadas aos seis vereadores do sexo masculinos coinvestigados e os valores foram redirecionados ao pagamento do advogado e Ex-Procurador Geral do Município de Barroquinha em sua gestão, Jorge Umbelino; e ao contador e Tesoureiro do Município de Barroquinha na gestão, Renato Fiel.

"A decisão, que ainda não é definitiva, será objeto de recurso com pedido de efeito suspensivo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o julgamento final, os vereadores permanecem no exercício legítimo de seus mandatos, com direitos políticos plenamente preservados", afirmou o advogado. Valores gastos pelos vereadores, segundo defesa: Arlene Alves: R$ 360,00 (0,23% do total)

R$ 360,00 (0,23% do total) José Maurício Magalhães Júnior: R$ 8.000,00 (5,16%)

R$ 8.000,00 (5,16%) Irmão Airton: R$ 5.000,00 (3,22%)

R$ 5.000,00 (3,22%) Genilson: R$ 2.600,00 (1,67%) Em sessão anterior, realizada no dia 13 de junho de 2025, o TRE-CE iniciou o julgamento do recurso envolvendo o processo nº 0600198-41.2024.6.06.0108. Porém, o desembargador eleitoral Daniel Carvalho Carneiro pediu vista dos autos, ou seja, mais tempo para analisar os autos antes de apresentar seu voto. Assim, o julgamento foi suspenso no dia e retomado hoje, terça-feira. Segundo a Coligação “Barroquinha meu amor”, que ajuizou a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), os então candidatos em 2024 agiram “em um esquema sistemático e deliberado de abuso de poder econômico caracterizado pelo desvio de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”.