Deputado Mauro Filho recebe alta hospitalar após sofrer AVC

Deputado Mauro Filho recebe alta hospitalar após sofrer AVCO deputado federal recebeu alta nesta quarta-feira, 1°, após apresentar melhora no quadro de saúde. Ele seguirá a recuperação em casa.
O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, 1°, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última sexta-feira, 26. Em nota a família afirma que o parlamentar está bem, disposto e sem sequelas.
A nota informa que o deputado teve evolução significativa do quadro clínico, sem sequelas do AVC, e que deve seguir em acompanhamento médico em casa. O deputado estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas a equipe de saúde afirmou que o parlamentar permaneceu lúcido, disposto e comunicativo durante todo o tratamento.
"Informamos que, em decorrência da significativa evolução do seu quadro clínico, o deputado federal Mauro Benevides Filho recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (01/10). O parlamentar continuará sob acompanhamento médico em sua residência, seguindo todo o protocolo necessário para seu total restabelecimento", diz trecho da nota.
Leia mais
A família de Mauro agradeceu: "As inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e a intercessão de Deus".
Trajetória
Carlos Mauro Benevides Filho é deputado federal do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O cearense, de 66 anos, também é professor e tem mestrado em Economia. Mauro também é vice-líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados.
No governo de Cid Gomes (PSB), no Ceará, foi secretário da Fazenda. Ele também foi secretário das Finanças na gestão de Ciro Gomes (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e secretário do Planejamento e de governo na gestão estadual de Ciro.
Na recente votação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem, barrada pelo Senado após mobilizações populares, o deputado disse que votou contra em suas redes sociais.
Entretanto, foi desmentido pela ferramenta de verificação de informações, notas de comunidade, que confirmou o voto a favor da proposta de proteção. O portal da Câmara dos Deputados também confirma a informação.
No dia seguinte à postagem, Mauro se justificou e compartilhou um link em que aparecia um voto contrário, mas o voto em questão era sobre a proteção para presidentes de partidos e votação secreta.