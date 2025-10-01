Deputado Mauro Filho recebe alta hospitalar após sofrer AVC

Mauro Benevides Filho recebe alta hospitalar após AVC / Crédito: Kayo Magalhaes/Agência Câmara

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, 1°, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última sexta-feira, 26. Em nota a família afirma que o parlamentar está bem, disposto e sem sequelas. A nota informa que o deputado teve evolução significativa do quadro clínico, sem sequelas do AVC, e que deve seguir em acompanhamento médico em casa. O deputado estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas a equipe de saúde afirmou que o parlamentar permaneceu lúcido, disposto e comunicativo durante todo o tratamento.

No governo de Cid Gomes (PSB), no Ceará, foi secretário da Fazenda. Ele também foi secretário das Finanças na gestão de Ciro Gomes (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e secretário do Planejamento e de governo na gestão estadual de Ciro. Na recente votação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem, barrada pelo Senado após mobilizações populares, o deputado disse que votou contra em suas redes sociais. Entretanto, foi desmentido pela ferramenta de verificação de informações, notas de comunidade, que confirmou o voto a favor da proposta de proteção. O portal da Câmara dos Deputados também confirma a informação.