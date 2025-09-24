Eusébio propõe criação de programa de hortas comunitárias

Câmara aprova indicação que incentiva cultivo de plantas medicinais no município / Crédito: FERNANDA BARROS

A Câmara Municipal de Eusébio (CME) analisa a criação do Programa Horta Comunitária de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, que poderá ser implantado em áreas públicas ou declaradas de utilidade pública que estejam sem uso definido. O projeto de indicação tem como objetivo incentivar o cultivo, a pesquisa e a manipulação de espécies medicinais, além de promover o acesso da população a tratamentos naturais e sustentáveis.

A indicação foi aprovada por unanimidade na CME. Por se tratar de um projeto de indicação, o texto não tem força de lei, servindo apenas como uma sugestão ao Executivo, que pode acatar ou não a proposta. Dyexon Abreu (DC) – presidente da Casa legislativa e autor do projeto – falou sobre a importância da iniciativa.

“Com a Horta Comunitária, a nossa ideia é criar hortas em cada comunidade no nosso município. Essas hortas vão servir para que a população comece a consumir alimentos mais saudáveis e vão gerar mais empregos”, declarou o parlamentar. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Acesso e sustentabilidade

De acordo com o texto, o programa busca garantir acesso seguro e racional ao uso de plantas medicinais e fitoterápicas. Além disso, pretende incentivar o manejo sustentável da biodiversidade, com práticas de cultivo orgânico e boas técnicas de produção.

A medida também prevê a formação técnico-científica de profissionais de saúde da rede municipal, o estímulo à pesquisa e a valorização do conhecimento tradicional sobre remédios caseiros. Outro ponto é a criação de viveiros de mudas para distribuição à população, o que deve contribuir também para a arborização de áreas públicas.

O programa pretende atuar ainda na recuperação de espaços degradados, como terrenos baldios que hoje funcionam como depósitos de entulho ou criadouros de vetores de doenças. Nessas áreas, seriam implantadas hortas comunitárias, com benefício social, ambiental e de saúde pública.

