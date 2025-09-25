Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eusébio propõe política de incentivo ao esporte para idosos

Câmara de Eusébio propõe política de incentivo ao esporte para idosos

Projeto busca promover saúde, socialização e qualidade de vida na terceira idade
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município a cerca de 21,95 quilômetros de Fortaleza – analisa a criação da Política de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos. O projeto de indicação pretende ampliar o acesso da população com 60 anos ou mais a programas, atividades e eventos esportivos, reforçando a importância do envelhecimento saudável.

Por se tratar de um projeto de Indicação, a matéria não tem força de lei automaticamente, servindo como uma sugestão ao Poder Executivo, que pode adotar medidas para atendê-la ou não.

De acordo com o texto, serão consideradas pessoas idosas todos os cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos. Entre as diretrizes da política estão o incentivo a projetos esportivos voltados à terceira idade, o apoio à realização de eventos e a possibilidade de firmar convênios com faculdades de Educação Física.

Além disso, entidades representativas do idoso poderão apresentar propostas e organizar iniciativas esportivas.

Saúde e integração social

A indicação – de autoria do vereador, e presidente da CME, Dyexon Abreu (DC) – foi aprovada na última segunda-feira, 22, por unanimidade, na Casa Legislativa. Agora, cabe ao prefeito, Dr. Júnior (PRD), decidir se envia um projeto de lei formalizando a proposta para tramitação e votação na Câmara.

O vereador autor do projeto destacou que a medida pretende garantir bem-estar e integração da população idosa.

"O projeto dos idosos é para a gente incentivar mais ainda a terceira idade. Isso faz com que a gente tenha mais bem-estar, que a população tenha um tempo saudável. Além disso, o esporte promove a socialização e melhora a saúde", afirmou Dyexon.

Se transformada em projeto de lei e posteriormente sancionada, a política passará a valer oficialmente no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Leia mais

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:7

Assista também clicando aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar