Eusébio propõe política de incentivo ao esporte para idosos

Câmara de Eusébio propõe política de incentivo ao esporte para idososProjeto busca promover saúde, socialização e qualidade de vida na terceira idade
A Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município a cerca de 21,95 quilômetros de Fortaleza – analisa a criação da Política de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos. O projeto de indicação pretende ampliar o acesso da população com 60 anos ou mais a programas, atividades e eventos esportivos, reforçando a importância do envelhecimento saudável.
Por se tratar de um projeto de Indicação, a matéria não tem força de lei automaticamente, servindo como uma sugestão ao Poder Executivo, que pode adotar medidas para atendê-la ou não.
De acordo com o texto, serão consideradas pessoas idosas todos os cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos. Entre as diretrizes da política estão o incentivo a projetos esportivos voltados à terceira idade, o apoio à realização de eventos e a possibilidade de firmar convênios com faculdades de Educação Física.
Além disso, entidades representativas do idoso poderão apresentar propostas e organizar iniciativas esportivas.
Saúde e integração social
A indicação – de autoria do vereador, e presidente da CME, Dyexon Abreu (DC) – foi aprovada na última segunda-feira, 22, por unanimidade, na Casa Legislativa. Agora, cabe ao prefeito, Dr. Júnior (PRD), decidir se envia um projeto de lei formalizando a proposta para tramitação e votação na Câmara.
O vereador autor do projeto destacou que a medida pretende garantir bem-estar e integração da população idosa.
"O projeto dos idosos é para a gente incentivar mais ainda a terceira idade. Isso faz com que a gente tenha mais bem-estar, que a população tenha um tempo saudável. Além disso, o esporte promove a socialização e melhora a saúde", afirmou Dyexon.
Se transformada em projeto de lei e posteriormente sancionada, a política passará a valer oficialmente no município da Região Metropolitana de Fortaleza.
