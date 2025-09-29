Câmara de Eusébio aprova honrarias para prefeito e ex-prefeito

Câmara de Eusébio aprova Comenda Eusébio de Queiroz para prefeito e ex-prefeitoJosé Arimatea Lima Barros Júnior e Acilon Gonçalves Pinto Júnior devem ser agraciados em sessão solene com data ainda indefinida
Por 14 votos a um, a Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – aprovou, no último dia 22, dois requerimentos que tratam da concessão da Comenda Eusébio de Queiroz, considerada a maior honraria do Legislativo municipal, o ex-prefeito Acilon Gonçalves Pinto Júnior, e ao atual prefeito José Arimatéa Lima Barros Júnior (PRD), o Dr. Júnior.
A Mesa Diretora ficou responsável por definir a data da solenidade de entrega, momento em que as personalidades receberão a medalha e o diploma alusivo à honraria. Além de Acilon e Júnior, outros dois ex-gestores do município devem ser agraciados. São eles Edson Sá, prefeito do município de 1989 a 2004 e Raimundo Damasceno Silva, que exerceu o cargo entre 1993 e 1996.
A proposta é de autoria do vereador Nildinho (PRD), que durante debate do projeto, falou das suas expectativas. “Estamos tendo a oportunidade de contar a história viva do nosso município. Gostaria que a gente pudesse fazer essa sessão solene no próximo ano durante o mês de junho, que é quando se comemora o aniversário da cidade”, explicou.
Quem são os homenageados
Acilon Gonçalves tem ligação com a história política local. Médico ginecologista e obstetra, foi prefeito de Eusébio e ocupa atualmente o cargo de secretário municipal de Educação. Natural de Aurora, no interior do Ceará, ele também exerceu funções na política estadual e é reconhecido por sua atuação administrativa.
José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior, é médico e atual prefeito de Eusébio, eleito em 2024. Nascido em Fortaleza, em 1983, Júnior é sobrinho de Acilon. Construiu carreira na área da saúde e iniciou trajetória política recente, conquistando apoio no município.
Oposição tentou barrar o texto
O vereador Gabriel França, foi o único que, durante a sessão, se opôs à concessão das honrarias.
“As pessoas em questão, a qual o senhor quer agraciar, na nossa visão, nosso entendimento e das pessoas que nos apoiam, perceberam que de um tempo para cá, embora tenha sido histórico, ambas as pessoas mudaram os entendimentos a respeito de da condução da cidade”, afirmou Gabriel, durante sua justificativa de voto contrário.
Em resposta, a vereadora Neila de Castro (DC) afirmou entre risos: “Eu já vi você balançar uma bandeira do Acilon!”
A decisão ocorre após a CME rejeitar, por 9 votos a 1, a concessão do título de Cidadão Eusebiense ao deputado estadual Carmelo Neto (PL), proposta pelo vereador Gabriel França.
Homenagem e critérios
Instituída em 2015, a Comenda Eusébio de Queiroz foi criada com o objetivo de reconhecer e valorizar personalidades que tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Eusébio.
Desde a sua criação, a honraria tem agraciado indivíduos de diferentes áreas — políticos, profissionais, lideranças comunitárias e cidadãos que se destacaram pelo impacto positivo em projetos e ações voltadas para o município.
A medalha, de metal dourado e formato circular, traz em sua face principal o brasão oficial de Eusébio, enquanto a face posterior exibe a imagem do homenageado, com a inscrição “Medalha Eusébio de Queiroz”. A condecoração é pendurada numa fita verde, símbolo do prestígio da honraria, e cada vereador pode indicar até duas personalidades por ano.
Em 2019, a regulamentação da premiação passou por uma atualização importante: pessoas que não nasceram em Eusébio só podem receber a comenda após terem sido previamente reconhecidas com o título de “Cidadão Eusebiense”.
A mudança reforça o vínculo entre os homenageados e a cidade, garantindo que aqueles que recebem a honraria tenham uma relação consolidada com a comunidade e uma trajetória marcada por contribuições relevantes ao município.