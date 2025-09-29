Câmara de Eusébio aprova honrarias para prefeito e ex-prefeito

Acilon Gonçalves (à esquerda) e Dr. Júnior (à direita) devem ser agraciados com honraria em Eusébio. / Crédito: Samuel Setubal

Por 14 votos a um, a Câmara Municipal de Eusébio (CME) – município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza – aprovou, no último dia 22, dois requerimentos que tratam da concessão da Comenda Eusébio de Queiroz, considerada a maior honraria do Legislativo municipal, o ex-prefeito Acilon Gonçalves Pinto Júnior, e ao atual prefeito José Arimatéa Lima Barros Júnior (PRD), o Dr. Júnior. A Mesa Diretora ficou responsável por definir a data da solenidade de entrega, momento em que as personalidades receberão a medalha e o diploma alusivo à honraria. Além de Acilon e Júnior, outros dois ex-gestores do município devem ser agraciados. São eles Edson Sá, prefeito do município de 1989 a 2004 e Raimundo Damasceno Silva, que exerceu o cargo entre 1993 e 1996.



Oposição tentou barrar o texto

O vereador Gabriel França, foi o único que, durante a sessão, se opôs à concessão das honrarias. “As pessoas em questão, a qual o senhor quer agraciar, na nossa visão, nosso entendimento e das pessoas que nos apoiam, perceberam que de um tempo para cá, embora tenha sido histórico, ambas as pessoas mudaram os entendimentos a respeito de da condução da cidade”, afirmou Gabriel, durante sua justificativa de voto contrário. Em resposta, a vereadora Neila de Castro (DC) afirmou entre risos: “Eu já vi você balançar uma bandeira do Acilon!”



A decisão ocorre após a CME rejeitar, por 9 votos a 1, a concessão do título de Cidadão Eusebiense ao deputado estadual Carmelo Neto (PL), proposta pelo vereador Gabriel França. Homenagem e critérios Instituída em 2015, a Comenda Eusébio de Queiroz foi criada com o objetivo de reconhecer e valorizar personalidades que tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Eusébio. Desde a sua criação, a honraria tem agraciado indivíduos de diferentes áreas — políticos, profissionais, lideranças comunitárias e cidadãos que se destacaram pelo impacto positivo em projetos e ações voltadas para o município.

