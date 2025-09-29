Sobral: vereadores votam contas de Ivo Gomes de 2018

Sobral: vereadores votarão contas da gestão Ivo Gomes relativas ao ano de 2018Previsão é de que analise ocorre nesta terça-feira, 30. Ex-prefeito acusou a atual gestão de mobilizar base para reprovar as contas dele
A Câmara Municipal de Sobral avalia, na próxima terça-feira, 30, a partir das 18 horas, as contas do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB), referentes ao ano de 2018. A data da avaliação no Legislativo foi confirmada ao O POVO pelo presidente da Casa, o vereador Chico Jóia Júnior (União Brasil).
No início de setembro, Ivo fez um pronunciamento nas redes sociais acusando o atual prefeito, Oscar Rodrigues (União Brasil), de articular na Câmara Municipal a desaprovação de suas contas. Ivo e Oscar são de famílias que rivalizam na política de Sobral.
“De uns dias para cá, o prefeito Oscar Rodrigues vem mobilizando sua base na Câmara para desaprovar minhas contas do ano de 2018. Contas essas que, assim como todas as outras contas de todos os cargos públicos pelos quais eu passei, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE)”, disse em vídeo publicado no início do mês, com a legenda "denúncia de perseguição".
O ex-prefeito afirmou que a suposta movimentação de Oscar teria como objetivo desgastá-lo e desviar o foco de problemas da atual gestão de Sobral. “Ele quer, com isso, desgastar a minha imagem, porque ele não tem o que falar de mim. Ele quer também, com isso, desviar o foco das pessoas de Sobral para o desastre que já está se pronunciando, que é a gestão dele”, afirmou.
Ivo classificou a administração do atual prefeito como “uma gestão nepotista, sem transparência, cheia de marmota e apadrinhamentos; de distribuição de dinheiro para aliados; de aliciamento de outras pessoas com fraude em seleção pública; (e com) o abandono das pessoas mais pobres no serviços da Prefeitura”.
Ao se defender, o ex-chefe do Executivo municipal disse ser "uma pessoa organizada" e que deixou as contas em dia. "Quero aqui, mais uma vez, reforçar com você, sobralense, o meu compromisso com a verdade, com a transparência, com que eu sempre guiei a minha conduta na vida pública, negar veementemente qualquer tipo de acusação leviana e sem provas".
Ivo disse ainda se tratar de "uma política baixa" por parte dos opositores. "Persegue as pessoas. A gestão dele não se ocupa de outra coisa, a não ser de mentira e de perseguir as pessoas: desde o gari botado para fora, fazendo chantagem, até as pessoas mais, digamos, assim, poderosas, que ele pensa que eu sou".
Antes de encerrar, o ex-prefeito mencionou uma suposta fraude na aposentadoria de Oscar. "O Tribunal de Contas do Estado é um órgão que tem mais de 60 anos. Tribunal respeitado, todos os seus componentes, o seu corpo técnico respeitado. Não vai ser o Oscar, que fraudou a sua própria aposentadoria, que vai conseguir destruir a minha imagem", disparou.