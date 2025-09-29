Sobral: vereadores votam contas de Ivo Gomes de 2018

Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, terá contas apreciadas pelo Legislativo nesta semana / Crédito: JÚLIO CAESAR

A Câmara Municipal de Sobral avalia, na próxima terça-feira, 30, a partir das 18 horas, as contas do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB), referentes ao ano de 2018. A data da avaliação no Legislativo foi confirmada ao O POVO pelo presidente da Casa, o vereador Chico Jóia Júnior (União Brasil). No início de setembro, Ivo fez um pronunciamento nas redes sociais acusando o atual prefeito, Oscar Rodrigues (União Brasil), de articular na Câmara Municipal a desaprovação de suas contas. Ivo e Oscar são de famílias que rivalizam na política de Sobral.