Sobral: Ivo acusa Oscar de mobilizar base para reprovar contas

Sobral: Ivo acusa Oscar de mobilizar base na Câmara para reprovar contas da gestão deleEm vídeo publicado nas redes sociais, ex-prefeito afirmou que mobilização teria como objetivo "desgastar sua imagem" e "desviar o foco do desastre da atual gestão"
O ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) fez um pronunciamento nas redes sociais, na terça-feira, 3, acusando o atual prefeito, Oscar Rodrigues (União Brasil), de articular na Câmara Municipal a desaprovação de suas contas de 2018. Ivo e Oscar são de famílias que rivalizam na política de Sobral.
“De uns dias para cá, o prefeito Oscar Rodrigues vem mobilizando sua base na Câmara para desaprovar minhas contas do ano de 2018. Contas essas que, assim como todas as outras contas de todos os cargos públicos pelos quais eu passei, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE)”, disse em vídeo publicado com a legenda: "denúncia de perseguição".
O ex-prefeito afirmou que a suposta movimentação de Oscar teria como objetivo desgastá-lo E desviar o foco de problemas da atual gestão de Sobral. “Ele quer, com isso, desgastar a minha imagem, porque ele não tem o que falar de mim. Ele quer também, com isso, desviar o foco das pessoas de Sobral para o desastre que já está se pronunciando, que é a gestão dele”, afirmou.
Ivo classificou a administração do prefeito como “uma gestão nepotista, sem transparência, cheia de marmota e apadrinhamentos; de distribuição de dinheiro para aliados; de aliciamento de outras pessoas com fraude em seleção pública; (e com) o abandono das pessoas mais pobres no serviços da Prefeitura”.
Ao se defender, o ex-chefe do Executivo municipal disse ser "uma pessoa organizada" e que deixou as contas dele na Prefeitura de Sobral em dia. "Quero aqui, mais uma vez, reforçar com você, sobralense, o meu compromisso com a verdade, com a transparência, com que eu sempre guiei a minha conduta na vida pública, negar veementemente qualquer tipo de acusação leviana e sem provas", complementou.
Ivo disse ainda se tratar de "uma política baixa" por parte do opositor. "Ele persegue as pessoas. A gestão dele não se ocupa de outra coisa, a não ser de mentira e de perseguir as pessoas: desde o gari botando para fora, fazendo chantagem, até as pessoas mais, digamos, assim, poderosas, que ele pensa que eu sou".
Antes de encerrar, o ex-prefeito mencionou suposta fraude na aposentadoria de Oscar. "O Tribunal de Contas do Estado é um órgão que tem mais de 60 anos. Tribunal respeitado, todos os seus componentes, o seu corpo técnico respeitado. Não vai ser o Oscar, que fraudou a sua própria aposentadoria, que vai conseguir destruir a minha imagem".
O POVO contatou o prefeito Oscar via WhatsApp, ligação telefônica e assessoria de comunicação, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação e será atualizado quando houver retorno.