Sobral: Ivo acusa Oscar de mobilizar base para reprovar contas

Ivo Gomes e Oscar Rodrigues, respectivamente, ex-prefeito e atual prefeito de Sobral / Crédito: Reproduções/Instagram

O ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) fez um pronunciamento nas redes sociais, na terça-feira, 3, acusando o atual prefeito, Oscar Rodrigues (União Brasil), de articular na Câmara Municipal a desaprovação de suas contas de 2018. Ivo e Oscar são de famílias que rivalizam na política de Sobral. “De uns dias para cá, o prefeito Oscar Rodrigues vem mobilizando sua base na Câmara para desaprovar minhas contas do ano de 2018. Contas essas que, assim como todas as outras contas de todos os cargos públicos pelos quais eu passei, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE)”, disse em vídeo publicado com a legenda: "denúncia de perseguição".