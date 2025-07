Girão saúda "dia histórico" e Ivo Gomes diz que EUA são a "nova república de bananas"

Ministro do STF, Alexandre de Moraes / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, provocou duras reações de figuras políticas do Ceará, principalmente do PT, que consideram a medida um ataque à democracia e à autonomia nacional. Esta é a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida a tal punição, uma das mais severas disponíveis para Washington contra estrangeiros considerados autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

André Fernandes (PL) André Fernandes (PL) Crédito: Samuel Setubal/ O POVO Mais destacado bolsonarista cearense, o deputado federal André Fernandes (PL) reagiu de forma irônica ao comentar a decisão do governo americano. "Os EUA terão 48h para explicar o motivo disso?", escreveu o parlamentar, em alusão às exigências frequentemente dirigidas a opositores do STF no Brasil. O parlamentar ainda compartilhou a notícia de que a punição a Moraes antes havia atingido xerife do talibã e líder de gangue haitiana. "Que grupo…", comentou Fernandes. Os EUA terão 48h para explicar o motivo disso? pic.twitter.com/fCnHWH63Xf

— André Fernandes (@andrefernm) July 30, 2025 Camilo Santana (PT) Camilo Santana, ministro da educação Crédito: FÁBIO LIMA O ministro da Educação, Camilo Santana, não se pronunciou diretamente sobre o episódio. No entanto, compartilhou nas redes sociais uma publicação em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao jornal The New York Times, defendeu a autonomia dos Três Poderes no Brasil.

Na publicação, Lula também criticou a postura do ex-presidente Donald Trump nas tratativas diplomáticas envolvendo tarifas e comércio, mas afirmou estar aberto ao diálogo com as autoridades americanas. NYT | O presidente Lula, em entrevista ao jornal The New York Times, publicada nesta quarta-feira (30), afirmou que o Brasil está aberto ao diálogo, reforçou a autonomia dos Três Poderes e criticou a postura diplomática do presidente Donald Trump nas tratativas sobre a taxação. pic.twitter.com/tKXn61YHO4 — EBC (@ebcnarede) July 30, 2025

Carmelo Neto (PL) Carmelo Neto, deputado estadual Crédito: Samuel Setubal/ O POVO O deputado estadual Carmelo Neto, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, interpretou a sanção como consequência direta da atuação de Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, junto a autoridades internacionais. Nas redes sociais, afirmou que a medida é fruto do trabalho de denúncia do deputado federal Eduardo Bolsonaro e acusou Moraes de cometer excessos à frente do Supremo Tribunal Federal. Para Carmelo, a sanção representa um reconhecimento internacional dessas supostas violações.