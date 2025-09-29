Floresta do Aeroporto: Elmano diz que empresa extrapolou licença

Governador Elmano de Freitas comentou polêmica envolvendo desmatamento de área próxima ao aeroporto / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a empresa Aerotrópolis Empreendimentos "extrapolou a licença" obtida para atuar na chamada "Floresta do Aeroporto", área desmatada na proximidade do Aeroporto de Fortaleza, e que a decisão de suspender o licenciamento concedido anteriormente teve caráter técnico. "A informação que a Semace me deu, após a ida de nossos agentes, foi de que a empresa extrapolou a licença. Então, a decisão tomada é uma decisão técnica, de que a licença foi suspensa para poder aprofundar com detalhes esse extrapolar da licença que foi autorizada à época em 2023", explicou em coletiva nesta segunda-feira, 29, no Palácio da Abolição, após cerimônia de aula inaugural do curso de formação da Perícia Forense (Pefoce).

Após identificarem diversas irregularidades em vistoria técnica, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) suspenderam a licença ambiental concedida à empresa Aerotrópolis Empreendimentos. Entre as infrações constatadas estão a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), supressão de vegetação além dos limites autorizados e manejo inadequado da fauna. A obra deverá ser embargada em caráter imediato, com suspensão total das atividades da Aerotrópolis no trecho desmatado. Conforme O POVO adiantou, a derrubada de 32 hectares da Floresta do Aeroporto ocorreu antes do término da avaliação de documentos solicitados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A documentação para autorização de desmatamento na região, onde será construído o centro logístico do Aeroporto Pinto Martins, ainda estava sendo avaliada pelo Ibama quando a remoção das árvores aconteceu.