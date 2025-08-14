Câmara de Eusébio aprova trilha ecológica na região do Rio Pacoti

Projeto visa proteger o ecossistema local, ampliar opções de lazer para a população e fomentar o turismo ecológico em Eusébio

O Rio é um dos mais importantes cursos d’água do Ceará. Com aproximadamente 150 km de extensão , banha vários municípios do interior cearense e tem margens cercadas por manguezais, mata de tabuleiro e dunas.

Foi aprovado por unanimidade, na Câmara Municipal de Eusébio (CME) – localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a cerca de 22 km da capital –, um projeto que prevê a criação de uma trilha ecológica na região do Rio Pacoti.

De acordo com o texto, a criação da trilha tem como objetivo “incentivar a preservação da vegetação existente, providenciar espaços de lazer à comunidade e incentivar o turismo ecológico.”



A iniciativa foi proposta pelo vereador e presidente da CME, Dyexon Abreu (DC), e recebeu apoio tanto da base governista quanto da oposição. “Muita gente vem morar no Eusébio, mas não sabe dessa beleza natural que temos. A decisão de fazer uma trilha ecológica é uma maneira do cidadão que chegou agora no Eusébio conhecer a nossa natureza, o nosso mangue”, afirmou Dyexon.



“Decidi, nessa sessão, colocar projetos que valorizem a nossa natureza”, acrescentou o vereador, que, na mesma sessão, também propôs outro projeto ambiental, o “Disque Árvore”.

O que diz a oposição?

A proposta foi apoiada pelo único vereador de oposição Gabriel França (União). “Esse projeto vem em momento oportuno! Eu gostaria de subscrever e contar com o apoio dos vereadores, para que a gente some forças e consiga tirar isso daqui do papel”.

