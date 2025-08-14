Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara de Eusébio aprova trilha ecológica na região do Rio Pacoti

Câmara de Eusébio aprova criação de 'trilha ecológica' na região do Rio Pacoti

Projeto visa proteger o ecossistema local, ampliar opções de lazer para a população e fomentar o turismo ecológico em Eusébio
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Foi aprovado por unanimidade, na Câmara Municipal de Eusébio (CME) – localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a cerca de 22 km da capital –, um projeto que prevê a criação de uma trilha ecológica na região do Rio Pacoti.

O Rio é um dos mais importantes cursos d’água do Ceará. Com aproximadamente 150 km de extensão, banha vários municípios do interior cearense e tem margens cercadas por manguezais, mata de tabuleiro e dunas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

De acordo com o texto, a criação da trilha tem como objetivo “incentivar a preservação da vegetação existente, providenciar espaços de lazer à comunidade e incentivar o turismo ecológico.”

A iniciativa foi proposta pelo vereador e presidente da CME, Dyexon Abreu (DC), e recebeu apoio tanto da base governista quanto da oposição. “Muita gente vem morar no Eusébio, mas não sabe dessa beleza natural que temos. A decisão de fazer uma trilha ecológica é uma maneira do cidadão que chegou agora no Eusébio conhecer a nossa natureza, o nosso mangue”, afirmou Dyexon.

“Decidi, nessa sessão, colocar projetos que valorizem a nossa natureza”, acrescentou o vereador, que, na mesma sessão, também propôs outro projeto ambiental, o “Disque Árvore”.

O que diz a oposição?

A proposta foi apoiada pelo único vereador de oposição Gabriel França (União). “Esse projeto vem em momento oportuno! Eu gostaria de subscrever e contar com o apoio dos vereadores, para que a gente some forças e consiga tirar isso daqui do papel”.

O projeto seguiu para sanção do prefeito do município, Dr. Júnior (PRD). Se aprovado, a trilha será implantada.

Leia mais

Acompanhe as últimas notícias no O POVO News:

Assista também clicando aqui.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar