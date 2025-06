Câmara de Eusébio aprova fim de isenção de imposto para servidores, que protestam

Artigo revogado previa isenção do ITBI a servidores municipais; base alega inconstitucionalidade

Os vereadores aprovaram a revogação do artigo 111-G da Lei Orgânica do Município, que estabelecia a isenção ao servidores na compra de um imóvel destinado à moradia própria.

A Câmara Municipal de Eusébio , município distante 21,9 quilômetros de Fortaleza, aprovou nesta segunda-feira, 30, em segunda votação o fim da isenção do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para servidores públicos municipais. Representantes dos servidores protestaram durante a votação.

“Senhores vereadores, pelo coro que temos, se apenas mais um vereador mudar seu voto e for contra ou se abster, nós iremos barrar essa medida, já que eu votarei contra. Peço aos vereadores que repensem”, disse o vereador Gabriel França (União Brasil), único da oposição na Câmara.

A proposta, que havia sido inicialmente rejeitada anteriormente, em 26 de maio, mas retornou à pauta na sessao de 10 de junho, com subscrição de mais de dois terços dos parlamentares, conforme previsto no artigo 39, incisos I e III, §4°, da Lei Orgânica. Foi então aprovado com 100% dos votos.

Nesta segunda, 30, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Eusébio (SindEus) organizou um protesto durante a sessão, exigindo que a medida fosse debatida com os próprios servidores.

“Vocês desrespeitam os servidores. Querem falar de privilégio? Vocês nem deixam a gente falar! Vocês não debatem com os servidores, só vocês falam!”, gritava a servidora Mariana Lima, contra o vidro de proteção da sessão. Outros servidores, que entoavam em coro: “Pela abstenção! Pela abstenção!”