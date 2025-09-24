PEC da Blindagem é rejeitada por unanimidade na CCJ do Senado

￼SENADOR Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da PEC da Blindagem / Crédito: Pedro França/Agência Senado

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que protege parlamentares de processos judiciais, apelidada de PEC da Blindagem, foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, de forma unânime. A votação ocorreu nesta quarta-feira, 24. A proposta foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados, por 353 votos a 134. A medida provocou protestos pelo Brasil no fim de semana.

"A PEC que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do Parlamento é na verdade um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos", justificou. O que diz a PEC da Blindagem? O texto da PEC queria resgatar o recurso da licença prévia, mecanismo disposto na Constituição de 1988, posteriormente retirada após a aprovação de uma PEC em 2001, após pressão popular. Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001, ano em que mudou a regra para dispensar a consulta ao Legislativo. Nenhum pedido da Corte avançou.

"Não à toa, aquele estado de coisas absolutamente inconstitucional exigiu a promulgação de referida emenda à Carta Maior, como medida urgente de moralização. Antes dela, repita-se, a necessidade de licença prévia das Casas funcionava, de fato, como ardil para perpetuar a impunidade de parlamentares, mediante recusas ou meros 'engavetamentos' dos pedidos feitos pela Justiça", disse Vieira. Tentativas de ajustar o texto Senadores da oposição trabalharam para readequar o texto da PEC para que o recurso da licença prévia se limitasse para "crimes contra a honra". O esforço acabou frustrado pelo relator, que rejeitou a proposta e pela própria convicção dos parlamentares de que o debate "já foi contaminado". "Ficou aqui claro que o debate nessa PEC já está contaminado. Não há condições de discutir com serenidade esse tema da imunidade parlamentar material nesse projeto", disse o senador Sérgio Moro (União-PR). "O relator não acolheu, não vou insistir na PEC, mas rogo a esta Casa que possamos discutir esse tema com a devida liberdade em outro momento."

O senador Jorge Seif (PL-SC) chegou a apresentar um voto em separado, mas recuou da ideia após também entender que o debate estava "contaminado". A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) rebateu. "Não tem remédio para essa PEC", disse. "Não adianta uma emenda, um penduricalho. O que precisamos é sepultar de vez (a proposta) e tentar retomar o mínimo de confiança no Congresso brasileiro. Líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), saudou o relatório de Vieira, especialmente ao fato do relator ter apontado a inconstitucionalidade da PEC. "Apontando a inconstitucionalidade da matéria, impede qualquer artifício que possa fazer levar essa proposta ser recorrida ao plenário do Senado Federal", afirmou.