PEC da Blindagem e PL da Anistia: o que o Senado pode decidir

Hugo Motta e Davi Alcolumbre são, respectivamente, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Jefferson Rudy/Agência Senado

Tanto a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem quanto o Projeto de Lei (PL) da Anistia ainda terão de passar pelo Senado Federal para avançar. Os dois caminhos, no entanto, tendem a ser distintos. PEC da Blindagem Aprovada pela Câmara em dois turnos, a PEC da Blindagem terá um percurso mais difícil no Senado. O texto, que amplia proteções a deputados e senadores, enfrenta resistência de parlamentares na Casa, devido à repercussão negativa em segmentos da sociedade.

Pela Constituição, emendas constitucionais não dependem de sanção presidencial: se aprovadas pela Câmara e pelo Senado, em dois turnos e com apoio de três quintos dos parlamentares, sendo promulgadas diretamente pelo Congresso. Não há possibilidade de veto do presidente, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) pode avaliar a constitucionalidade. A PEC deve passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), já antecipou ser contra a proposta. Mesmo assim, se ficar parada por mais de 30 dias na CCJ, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pode levar o tema diretamente ao plenário. Aprovação no Senado Precisa de dois turnos de votação, com apoio de três quintos dos senadores (49 dos 81).

Se aprovada sem alterações, a proposta é promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado e vira emenda constitucional, sem passar pelo presidente da República. Se for aprovada com alterações O texto retorna à Câmara, que precisa analisar as mudanças.

A aprovação final depende de consenso entre as duas Casas. Se for rejeitada A tramitação se encerra.

A PEC não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, mas não está sujeita ao Artigo 67 O Artigo 67 da Constituição Federal estabelece que a matéria de um projeto de lei rejeitado não pode ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, a menos que haja uma proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das Casas do Congresso Nacional para reapresentá-lo. Isso significa que há uma restrição à reapresentação imediata de um projeto de lei vetado para evitar a repetição de votações na mesma sessão legislativa. (aplicável apenas a projetos de lei). PL da Anistia O projeto que prevê anistia a condenados por atos golpistas ainda não foi votado na Câmara — apenas o regime de urgência foi aprovado. Se passar no plenário da Câmara, seguirá ao Senado. Se for aprovado no Senado Aprovado em turno único, por maioria simples.

Segue para sanção presidencial: o presidente pode sancionar integralmente, vetar trechos ou rejeitar todo o projeto. Se for aprovado com alterações Retorna à Câmara dos Deputados para análise das mudanças feitas pelo Senado.



Só após a concordância das duas Casas o texto segue para o presidente da República. Se o PL for rejeitado, a proposta é arquivada.