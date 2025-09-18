Urgência da anistia aprovada: como votaram todos os deputados

Urgência da anistia aprovada: como votaram todos os deputadosProposta para anistiar condenados do 8 de janeiro agora passa a tramitar de forma mais rápida na Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 17, o regime de urgência para o Projeto de Lei da Anistia. A votação teve 311 votos favoráveis, 163 contrários e sete abstenções.
Com a aprovação, o projeto agora tramita mais rapidamente no Congresso Nacional. O objetivo da proposta, de autoria do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), é conceder anistia a pessoas condenadas ou investigadas por crimes cometidos desde outubro de 2022, incluindo os participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023.
Apesar da aprovação do regime de urgência, o texto final do projeto ainda não está definido. Um relator será indicado na quinta-feira, 18 de setembro, pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), para elaborar a versão final da proposta.
Leia mais
A lista a seguir mostra como cada deputado votou.
Deputado/Partido/Estado/Como votou:
- AJ Albuquerque (PP/CE) - Sim
- Acácio Favacho (MDB/AP) - Abstenção
- Adail Filho (Republicanos/AM) - Sim
- Adilson Barroso (PL/SP) - Sim
- Adolfo Viana (PSDB/BA) - Sim
- Adriana Ventura (Novo/SP) - Sim
- Adriano do Baldy (PP/GO) - Sim
- Aécio Neves (PSDB/MG) - Não votou
- Afonso Hamm (PP/RS) - Sim
- Afonso Motta (PDT/RS) - Não
- Aguinaldo Ribeiro (PP/PB) - Sim
- Airton Faleiro (PT/PA) - Não
- Alberto Fraga (PL/DF) - Sim
- Albuquerque (Republicanos/RR) - Sim
- Alceu Moreira (MDB/RS) - Sim
- Alencar Santana (PT/SP) - Não
- Alex Manente (Cidadania/SP) - Sim
- Alex Santana (Republicanos/BA) - Sim
- Alexandre Guimarãe (MDB/TO) - Sim
- Alfredinho (PT/SP) - Não
- Alfredo Gaspar (União/AL) - Sim
- Alice Portugal (PCdoB/BA) - Não
- Aliel Machado (PV/PR) - Não
- Aline Gurgel (Republicanos/AP) - Sim
- Allan Garcês (PP/MA) - Sim
- Altineu Côrtes (PL/RJ) - Sim
- Aluisio Mendes (Republicanos/MA) - Sim
- Amanda Gentil (PP/MA) - Não
- Amaro Neto (Republicanos/ES) - Sim
- Amom Mandel (Cidadania/AM) - Não votou
- Ana Paula Leão (PP/MG) - Sim
- Ana Paula Lima (PT/SC) - Não
- Ana Pimentel (PT/MG) - Não
- André Abdon (PP/AP) - Sim
- André Fernandes (PL/CE) - Sim
- André Ferreira (PL/PE) - Sim
- André Figueiredo (PDT/CE) - Não
- Andreia Siqueira (MDB/PA) - Não
- Antônia Lúcia (Republicanos/AC) - Abstenção
- Antonio Andrade (Republicanos/TO) - Sim
- Antonio Brito (PSD/BA) - Não votou
- Antonio Carlos R. (PL/SP) - Não votou
- Antônio Doido (MDB/PA) - Não
- Any Ortiz (Cidadania/RS) - Sim
- Arlindo Chinaglia (PT/SP) - Não
- Arnaldo Jardim (Cidadania/SP) - Sim
- Arthur Lira (PP/AL) - Sim
- Arthur O. Maia (União/BA) - Sim
- Átila Lins (PSD/AM) - Não votou
- Átila Lira (PP/PI) - Sim
- Augusto Coutinho (Republicanos/PE) - Sim
- Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ) - Sim
- Bacelar (PV/BA) - Não
- Baleia Rossi (MDB/SP) - Não
- Bandeira de Mello (PSB/RJ) - Não
- Bebeto (PP/RJ) - Sim
- Benedita da Silva (PT/RJ) - Não
- Benes Leocádio (União/RN) - Sim
- Beto Pereira (PSDB/MS) - Sim
- Beto Richa (PSDB/PR) - Sim
- Bia Kicis (PL/DF) - Sim
- Bibo Nunes (PL/RS) - Sim
- Bohn Gass (PT/RS) - Não
- Bruno Farias (Avante/MG) - Sim
- Bruno Ganem (Podemos/SP) - Abstenção
- Caio Vianna (PSD/RJ) - Sim
- Camila Jara (PT/MS) - Não
- Cap. Alberto Neto (PL/AM) - Sim
- Capitão Alden (PL/BA) - Sim
- Capitão Augusto (PL/SP) - Sim
- Carla Dickson (União/RN) - Sim
- Carlos Gaguim (União/TO) - Sim
- Carlos Jordy (PL/RJ) - Sim
- Carlos Sampaio (PSD/SP) - Sim
- Carlos Veras (PT/PE) - Não
- Carlos Zarattini (PT/SP) - Não
- Carol Dartora (PT/PR) - Não
- Caroline de Toni (PL/SC) - Sim
- Castro Neto (PSD/PI) - Não
- Cb Gilberto Silva (PL/PB) - Sim
- Cel. Chrisóstomo (PL/RO) - Sim
- Célia Xakriabá (PSOL/MG) - Não
- Célio Silveira (MDB/GO) - Sim
- Célio Studart (PSD/CE) - Não
- Celso Russomanno (Republicanos/SP) - Sim
- Cezinha Madureira (PSD/SP) - Sim
- Charles Fernandes (PSD/BA) - Não
- Chico Alencar (PSOL/RJ) - Não
- Chris Tonietto (PL/RJ) - Sim
- Clarissa Tércio (PP/PE) - Sim
- Claudio Cajado (PP/BA) - Sim
- Cleber Verde (MDB/MA) - Abstenção
- Clodoaldo Magalhãe (PV/PE) - Não
- Cobalchini (MDB/SC) - Sim
- Coronel Assis (União/MT) - Sim
- Coronel Fernanda (PL/MT) - Sim
- Coronel Meira (PL/PE) - Sim
- Coronel Ulysses (União/AC) - Sim
- Covatti Filho (PP/RS) - Sim
- Cristiane Lopes (União/RO) - Sim
- Da Vitoria (PP/ES) - Sim
- Dagoberto Nogueira (PSDB/MS) - Sim
- Daiana Santos (PCdoB/RS) - Não
- Dal Barreto (União/BA) - Sim
- Damião Feliciano (União/PB) - Não
- Dandara (PT/MG) - Não
- Dani Cunha (União/RJ) - Sim
- Daniel Agrobom (PL/GO) - Sim
- Daniel Almeida (PCdoB/BA) - Não
- Daniel Barbosa (PP/AL) - Não
- Daniel Freitas (PL/SC) - Sim
- Daniel Trzeciak (PSDB/RS) - Sim
- Daniela Reinehr (PL/SC) - Sim
- Daniela Waguinho (União/RJ) - Não
- Danilo Forte (União/CE) - Sim
- Danrlei (PSD/RS) - Sim
- David Soares (União/SP) - Sim
- Dayany Bittencourt (União/CE) - Sim
- Def. Stélio Dener (Republicanos/RR) - Sim
- Del. Adriana A. (PT/GO) - Não
- Del. Bruno Lima (PP/SP) - Sim
- Del. Éder Mauro (PL/PA) - Sim
- Del. Fabio Costa (PP/AL) - Sim
- Del. Matheus L. (União/PR) - Sim
- Delegada Ione (Avante/MG) - Sim
- Delegada Katarina (PSD/SE) - Sim
- Delegado Bilynskyj (PL/SP) - Sim
- Delegado Caveira (PL/PA) - Sim
- Delegado Marcelo (União/MG) - Sim
- Delegado Palumbo (MDB/SP) - Sim
- Delegado Ramagem (PL/RJ) - Sim
- Delegado da Cunha (PP/SP) - Sim
- Denise Pessôa (PT/RS) - Não
- Detinha (PL/MA) - Sim
- Diego Andrade (PSD/MG) - Sim
- Diego Coronel (PSD/BA) - Não
- Diego Garcia (Republicanos/PR) - Sim
- Dilceu Sperafico (PP/PR) - Sim
- Dilvanda Faro (PT/PA) - Não
- Dimas Fabiano (PP/MG) - Sim
- Dimas Gadelha (PT/RJ) - Não
- Domingos Neto (PSD/CE) - Não votou
- Domingos Sávio (PL/MG) - Sim
- Dorinaldo Malafaia (PDT/AP) - Não
- Douglas Viegas (União/SP) - Sim
- Doutor Luizinho (PP/RJ) - Sim
- Dr Fernando Máximo (União/RO) - Sim
- Dr Victor Linhalis (Podemos/ES) - Sim
- Dr. Francisco (PT/PI) - Não
- Dr. Frederico (PRD/MG) - Sim
- Dr. Ismael Alexand (PSD/GO) - Sim
- Dr. Jaziel (PL/CE) - Sim
- Dr. Luiz Ovando (PP/MS) - Sim
- Dr.Zacharias Calil (União/GO) - Sim
- Dra. Alessandra H. (MDB/PA) - Sim
- Duarte Jr. (PSB/MA) - Não
- Duda Ramos (MDB/RR) - Não
- Duda Salabert (PDT/MG) - Não
- Eduardo Velloso (União/AC) - Sim
- Eduardo da Fonte (PP/PE) - Sim
- EduardoBolsonaro (PL/SP) - Não votou
- Elcione Barbalho (MDB/PA) - Não votou
- Eli Borges (PL/TO) - Sim
- Elmar Nascimento (União/BA) - Sim
- Ely Santos (Republicanos/SP) - Sim
- Emanuel Pinheiro N (MDB/MT) - Não
- Emidinho Madeira (PL/MG) - Sim
- Enf. Ana Paula (Podemos/CE) - Não
- Enfermeira Rejane (PCdoB/RJ) - Não
- Eriberto Medeiros (PSB/PE) - Não
- Erika Hilton (PSOL/SP) - Não
- Erika Kokay (PT/DF) - Não
- Eros Biondini (PL/MG) - Sim
- Euclydes Pettersen (Republicanos/MG) - Sim
- Evair de Melo (PP/ES) - Sim
- Fabio Garcia (União/MT) - Sim
- Fábio Macedo (Podemos/MA) - Não
- Fabio Reis (PSD/SE) - Sim
- Fabio Schiochet (União/SC) - Sim
- Fábio Teruel (MDB/SP) - Não
- Fausto Pinato (PP/SP) - Não
- Fausto Santos Jr. (União/AM) - Sim
- Felipe Becari (União/SP) - Sim
- Felipe Carreras (PSB/PE) - Não
- Felipe Francischin (União/PR) - Sim
- Félix Mendonça Jr (PDT/BA) - Não
- Fernanda Pessôa (União/CE) - Não
- FernandaMelchionna (PSOL/RS) - Não
- Fernando Coelho (União/PE) - Não
- Fernando Mineiro (PT/RN) - Não
- Fernando Monteiro (Republicanos/PE) - Não
- Fernando Rodolfo (PL/PE) - Sim
- Filipe Barros (PL/PR) - Sim
- Filipe Martins (PL/TO) - Sim
- Flávia Morais (PDT/GO) - Não votou
- Flávio Nogueira (PT/PI) - Não
- Florentino Neto (PT/PI) - Não
- Franciane Bayer (Republicanos/RS) - Sim
- Fred Costa (PRD/MG) - Sim
- Fred Linhares (Republicanos/DF) - Sim
- Gabriel Mota (Republicanos/RR) - Sim
- Gabriel Nunes (PSD/BA) - Não
- General Girão (PL/RN) - Sim
- General Pazuello (PL/RJ) - Sim
- Geovania de Sá (PSDB/SC) - Sim
- Geraldo Mendes (União/PR) - Sim
- Geraldo Resende (PSDB/MS) - Não
- Gervásio Maia (PSB/PB) - Não
- Giacobo (PL/PR) - Sim
- Gilberto Abramo (Republicanos/MG) - Sim
- GilbertoNascimento (PSD/SP) - Sim
- Gilson Daniel (Podemos/ES) - Sim
- Gilson Marques (Novo/SC) - Sim
- Gilvan da Federal (PL/ES) - Sim
- Giovani Cherini (PL/RS) - Sim
- Glauber Braga (PSOL/RJ) - Não
- Greyce Elias (Avante/MG) - Sim
- Guilherme Boulos (PSOL/SP) - Não
- Guilherme Uchoa (PSB/PE) - Não votou
- Gustavo Gayer (PL/GO) - Sim
- Gustinho Ribeiro (Republicanos/SE) - Sim
- Gutemberg Reis (MDB/RJ) - Sim
- Heitor Schuch (PSB/RS) - Não
- Helder Salomão (PT/ES) - Não
- Helena Lima (MDB/RR) - Não votou
- Helio Lopes (PL/RJ) - Sim
- Henderson Pinto (MDB/PA) - Não votou
- Hercílio Diniz (MDB/MG) - Sim
- Hildo Rocha (MDB/MA) - Não
- Hugo Leal (PSD/RJ) - Sim
- Hugo Motta (Republicanos/PB) - Art. 17
- Icaro de Valmir (PL/SE) - Sim
- Igor Timo (PSD/MG) - Sim
- Ismael (PSD/SC) - Sim
- Isnaldo Bulhões Jr (MDB/AL) - Não
- Ivan Valente (PSOL/SP) - Não
- Ivoneide Caetano (PT/BA) - Não
- Iza Arruda (MDB/PE) - Não votou
- Jack Rocha (PT/ES) - Não
- Jadyel Alencar (Republicanos/PI) - Sim
- Jandira Feghali (PCdoB/RJ) - Não
- Jeferson Rodrigues (Republicanos/GO) - Sim
- Jefferson Campos (PL/SP) - Sim
- Jilmar Tatto (PT/SP) - Não
- João Cury (MDB/SP) - Sim
- João Daniel (PT/SE) - Não
- João Leão (PP/BA) - Não votou
- João Maia (PP/RN) - Sim
- JoãoCarlosBacelar (PL/BA) - Não votou
- Joaquim Passarinho (PL/PA) - Sim
- Jonas Donizette (PSB/SP) - Não votou
- Jorge Braz (Republicanos/RJ) - Sim
- Jorge Goetten (Republicanos/SC) - Sim
- Jorge Solla (PT/BA) - Não
- José Airton (PT/CE) - Não votou
- José Guimarães (PT/CE) - Não
- José Medeiros (PL/MT) - Sim
- José Nelto (União/GO) - Não votou
- José Priante (MDB/PA) - Não
- José Rocha (União/BA) - Sim
- Joseildo Ramos (PT/BA) - Não
- Josenildo (PDT/AP) - Não
- Josias Gomes (PT/BA) - Não
- JosimarMaranhãozi (PL/MA) - Sim
- Josivaldo JP (PSD/MA) - Sim
- Juarez Costa (MDB/MT) - Sim
- Julia Zanatta (PL/SC) - Sim
- Juliana Cardoso (PT/SP) - Não
- Julio Arcoverde (PP/PI) - Sim
- Júlio Cesar (PSD/PI) - Não
- Julio Cesar Ribeir (Republicanos/DF) - Sim
- Julio Lopes (PP/RJ) - Sim
- Juninho do Pneu (União/RJ) - Sim
- Junio Amaral (PL/MG) - Sim
- Júnior Ferrari (PSD/PA) - Sim
- Junior Lourenço (PL/MA) - Sim
- Júnior Mano (PSB/CE) - Não
- Juscelino Filho (União/MA) - Não
- Keniston Braga (MDB/PA) - Não
- Kiko Celeguim (PT/SP) - Não
- Kim Kataguiri (União/SP) - Sim
- Lafayette Andrada (Republicanos/MG) - Sim
- Laura Carneiro (PSD/RJ) - Não
- Lêda Borges (PSDB/GO) - Sim
- Lenir de Assis (PT/PR) - Não
- Leo Prates (PDT/BA) - Não votou
- Leonardo Monteiro (PT/MG) - Não
- Leônidas Cristino (PDT/CE) - Não
- Leur Lomanto Jr. (União/BA) - Sim
- Lídice da Mata (PSB/BA) - Não
- Lincoln Portela (PL/MG) - Sim
- Lindbergh Farias (PT/RJ) - Não
- Lindenmeyer (PT/RS) - Não
- Lucas Ramos (PSB/PE) - Não
- Lucas Redecker (PSDB/RS) - Sim
- Luciano Alves (PSD/PR) - Sim
- Luciano Amaral (PSD/AL) - Não votou
- Luciano Bivar (União/PE) - Não
- Luciano Ducci (PSB/PR) - Não votou
- Luciano Vieira (Republicanos/RJ) - Não votou
- Lucio Mosquini (MDB/RO) - Sim
- Luis Carlos Gomes (Republicanos/RJ) - Sim
- Luis Tibé (Avante/MG) - Sim
- Luisa Canziani (PSD/PR) - Sim
- Luiz Carlos Busato (União/RS) - Sim
- Luiz Carlos Hauly (Podemos/PR) - Sim
- Luiz Carlos Motta (PL/SP) - Sim
- Luiz Couto (PT/PB) - Não
- Luiz F. Vampiro (MDB/SC) - Sim
- Luiz Fernando (PSD/MG) - Não
- Luiz Gastão (PSD/CE) - Sim
- Luiz Lima (Novo/RJ) - Sim
- Luiz Nishimori (PSD/PR) - Sim
- Luiz P.O Bragança (PL/SP) - Sim
- LuizAntônioCorrêa (PP/RJ) - Sim
- Luiza Erundina (PSOL/SP) - Não
- Luizianne Lins (PT/CE) - Não
- Lula da Fonte (PP/PE) - Sim
- Magda Mofatto (PRD/GO) - Sim
- Marangoni (União/SP) - Sim
- Marcel van Hattem (Novo/RS) - Sim
- Marcelo Álvaro (PL/MG) - Sim
- Marcelo Crivella (Republicanos/RJ) - Sim
- Marcelo Moraes (PL/RS) - Sim
- Marcio Alvino (PL/SP) - Sim
- Márcio Biolchi (MDB/RS) - Sim
- Márcio Honaiser (PDT/MA) - Não votou
- Márcio Jerry (PCdoB/MA) - Não
- Márcio Marinho (Republicanos/BA) - Sim
- Marcon (PT/RS) - Não
- Marcos A. Sampaio (PSD/PI) - Não
- Marcos Pereira (Republicanos/SP) - Sim
- Marcos Pollon (PL/MS) - Sim
- Marcos Soares (União/RJ) - Sim
- Marcos Tavares (PDT/RJ) - Não
- Maria Arraes (Solidariedade/PE) - Não
- Maria Rosas (Republicanos/SP) - Sim
- Maria do Rosário (PT/RS) - Não
- Mario Frias (PL/SP) - Sim
- Mário Heringer (PDT/MG) - Não
- Mário Negromonte J (PP/BA) - Não
- Marreca Filho (PRD/MA) - Sim
- Marussa Boldrin (MDB/GO) - Sim
- Marx Beltrão (PP/AL) - Sim
- Matheus Noronha (PL/CE) - Sim
- Maurício Carva lho (União/RO) - Sim
- Mauricio Marcon (Podemos/RS) - Sim
- Mauricio Neves (PP/SP) - Sim
- Mauricio do Vôlei (PL/MG) - Sim
- Mauro Benevides Filho (PDT/CE) - Não
- Max Lemos (PDT/RJ) - Não
- Meire Serafim (União/AC) - Não votou
- Mendonça Filho (União/PE) - Sim
- Merlong Solano (PT/PI) - Não
- Mersinho Lucena (PP/PB) - Sim
- Messias Donato (Republicanos/ES) - Sim
- Miguel Ângelo (PT/MG) - Não
- Miguel Lombardi (PL/SP) - Sim
- Mis. José Olimpio (PL/SP) - Sim
- Misael Varella (PSD/MG) - Sim
- Moses Rodrigues (União/CE) - Não votou
- Murillo Gouvea (União/RJ) - Sim
- Murilo Galdino (Republicanos/PB) - Não votou
- Natália Bonavides (PT/RN) - Não
- Nelinho Freitas (MDB/CE) - Não
- Nelson Barbudo (PL/MT) - Sim
- Nely Aquino (Podemos/MG) - Sim
- Neto Carletto (Avante/BA) - Não votou
- Newton Cardoso Jr (MDB/MG) - Sim
- Nicoletti (União/RR) - Sim
- Nikolas Ferreira (PL/MG) - Sim
- Nilto Tatto (PT/SP) - Não
- Odair Cunha (PT/MG) - Não
- Olival Marques (MDB/PA) - Sim
- Orlando Silva (PCdoB/SP) - Não
- Osmar Terra (PL/RS) - Sim
- Ossesio Silva (Republicanos/PE) - Sim
- Otoni de Paula (MDB/RJ) - Sim
- Otto Alencar Filho (PSD/BA) - Não
- Padovani (União/PR) - Sim
- Padre João (PT/MG) - Não
- Pastor Claudio Mar (União/PA) - Sim
- Pastor Diniz (União/RR) - Sim
- Pastor Eurico (PL/PE) - Sim
- Pastor Gil (PL/MA) - Sim
- Pastor Henrique V. (PSOL/RJ) - Não
- Pastor Isidório (Avante/BA) - Sim
- Patrus Ananias (PT/MG) - Não
- Pauderney Avelino (União/AM) - Abstenção
- Paulão (PT/AL) - Não
- Paulinho da Força (Solidariedade/SP) - Sim
- Paulo A. Barbosa (PSDB/SP) - Não
- Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) - Sim
- Paulo Azi (União/BA) - Sim
- Paulo Folletto (PSB/ES) - Não votou
- Paulo Freire Costa (PL/SP) - Sim
- Paulo Guedes (PT/MG) - Não
- Paulo Lemos (PSOL/AP) - Não
- Paulo Litro (PSD/PR) - Sim
- Paulo Magalhães (PSD/BA) - Não
- Paulo Pimenta (PT/RS) - Não
- Pedro A ihara (PRD/MG) - Sim
- Pedro Campos (PSB/PE) - Não
- Pedro Lucas F. (União/MA) - Sim
- Pedro Lupion (PP/PR) - Sim
- Pedro Paulo (PSD/RJ) - Não
- Pedro Uczai (PT/SC) - Não
- Pedro Westphalen (PP/RS) - Sim
- Pezenti (MDB/SC) - Sim
- Pinheirinho (PP/MG) - Sim
- Pompeo de Mattos (PDT/RS) - Não
- Pr.Marco Feliciano (PL/SP) - Sim
- Prof Marcivania (PCdoB/AP) - Não
- Prof. Reginaldo V. (PV/DF) - Não
- Professor Alcides (PL/GO) - Sim
- Professora Luciene (PSOL/SP) - Não
- Rafael Brito (MDB/AL) - Não
- Rafael Fera (Podemos/RO) - Sim
- Rafael Prudente (MDB/DF) - Sim
- Rafael Simoes (União/MG) - Sim
- Raimundo Costa (Podemos/BA) - Abstenção
- Raimundo Santos (PSD/PA) - Sim
- Reginaldo Lopes (PT/MG) - Não
- Reimont (PT/RJ) - Não
- Reinhold Stephanes (PSD/PR) - Sim
- Renata Abreu (Podemos/SP) - Abstenção
- Renilce Nicodemos (MDB/PA) - Não votou
- Renildo Calheiros (PCdoB/PE) - Não
- Ribamar Silva (PSD/SP) - Sim
- Ricardo Abrão (União/RJ) - Sim
- Ricardo Ayres (Republicanos/TO) - Sim
- Ricardo Barros (PP/PR) - Sim
- Ricardo Guidi (PL/SC) - Sim
- Ricardo Maia (MDB/BA) - Não
- Ricardo Salles (Novo/SP) - Sim
- Robério Monteiro (PDT/CE) - Não
- Roberta Roma (PL/BA) - Sim
- Roberto Duarte (Republicanos/AC) - Sim
- Roberto Monteiro (PL/RJ) - Sim
- Robinson Faria (PP/RN) - Sim
- Rodolfo Nogueira (PL/MS) - Sim
- Rodrigo Estacho (PSD/PR) - Sim
- Rodrigo Gambale (Podemos/SP) - Sim
- Rodrigo Rollemberg (PSB/DF) - Não
- Rodrigo Valadares (União/SE) - Sim
- Rodrigo da Zaeli (PL/MT) - Sim
- Rodrigo de Castro (União/MG) - Sim
- Rogéria Santos (Republicanos/BA) - Sim
- Rogério Correia (PT/MG) - Não
- Romero Rodrigues (Podemos/PB) - Sim
- Ronaldo Nogueira (Republicanos/RS) - Sim
- Rosana Valle (PL/SP) - Sim
- Rosangela Moro (União/SP) - Sim
- Rosângela Reis (PL/MG) - Sim
- Rubens Otoni (PT/GO) - Não
- Rubens Pereira Jr. (PT/MA) - Não
- Rui Falcão (PT/SP) - Não
- Ruy Carneiro (Podemos/PB) - Sim
- Sâmia Bomfim (PSOL/SP) - Não
- Samuel Santos (Podemos/GO) - Sim
- Samuel Viana (Republicanos/MG) - Sim
- Sanderson (PL/RS) - Sim
- Sargento Fahur (PSD/PR) - Sim
- Sargento Portugal (Podemos/RJ) - Sim
- Saulo Pedroso (PSD/SP) - Sim
- Sergio Souza (MDB/PR) - Sim
- Sgt. Gonçalves (PL/RN) - Sim
- Sidney Leite (PSD/AM) - Não votou
- Silas Câmara (Republicanos/AM) - Sim
- Silvia Cristina (PP/RO) - Sim
- Silvye Alves (União/GO) - Sim
- Simone Marquetto (MDB/SP) - Sim
- Socorro Neri (PP/AC) - Não
- Soraya Santos (PL/RJ) - Sim
- Sóstenes Cavalcant (PL/RJ) - Sim
- Stefano Aguiar (PSD/MG) - Sim
- Tabata Amaral (PSB/SP) - Não
- Tadeu Veneri (PT/PR) - Não
- Talíria Petrone (PSOL/RJ) - Não
- Tarcísio Motta (PSOL/RJ) - Não
- Thiago Flores (Republicanos/RO) - Sim
- Thiago de Joaldo (PP/SE) - Sim
- Tiago Dimas (Podemos/TO) - Sim
- Tião Medeiros (PP/PR) - Sim
- Tiririca (PL/SP) - Sim
- ToninhoWandscheer (PP/PR) - Sim
- Túlio Gadêl ha (Rede/PE) - Não
- Valmir Assunção (PT/BA) - Não
- Vander Loubet (PT/MS) - Não
- Vermelho (PP/PR) - Sim
- Vicentinho (PT/SP) - Não
- Vicentinho Júnior (PP/TO) - Sim
- Vinicius Carvalho (Republicanos/SP) - Sim
- Vinicius Gurgel (PL/AP) - Sim
- Vitor Lippi (PSDB/SP) - Sim
- Waldemar Oliveira (Avante/PE) - Sim
- Waldenor Pereira (PT/BA) - Não
- Weliton Prado (Solidariedade/MG) - Sim
- Wellington Roberto (PL/PB) - Sim
- Welter (PT/PR) - Não
- Wilson Santiago (Republicanos/PB) - Sim
- Yandra Moura (União/SE) - Sim
- Yury do Paredão (MDB/CE) - Não
- Zé Adriano (PP/AC) - Não
- Zé Neto (PT/BA) - Não
- Zé Silva (Solidariedade/MG) - Sim
- Zé Trovão (PL/SC) - Sim
- Zé Vitor (PL/MG) - Sim
- ZéHaroldoCathedral (PSD/RR) - Sim
- Zeca Dirceu (PT/PR) - Não
- Zezinho Barbary (PP/AC) - Sim
- Zucco (PL/RS) - Sim