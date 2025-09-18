Urgência do PL da anistia: veja como votaram cearenses

Câmara aprova urgência do PL da anistia: veja como votaram cearensesNa conta, a maioria da bancada cearense foi contra a aceleração da tramitação da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, a urgência do projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. O projeto de urgência foi aprovado com 311 votos sim e 163 não. Na conta, a maioria da bancada cearense foi contra a aceleração da tramitação da proposta.
Conforme a votação disponível no site da Câmara dos Deputados, sete parlamentares cearenses votaram sim, enquanto 12 deputados foram contrários. Três não votaram.
Ainda não há consenso sobre qual texto será analisado e qual a previsão de data para uma nova votação do mérito da proposta. "Se for aprovada (a urgência), um relator será nomeado para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa. Como Presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o Regimento Interno e o Colégio de Líderes", disse o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
A decisão de pautar a votação foi tomada por Motta após reunião com líderes partidários ocorrida mais cedo. O requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente em plenário em qualquer momento sem precisar passar pelas comissões.
A sessão, iniciada na noite desta quarta-feira, foi tumultuada, com cânticos mobilizados por governistas e oposicionistas sobre a anistia. De um lado, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cantaram "sem anistia", enquanto bolsonaristas entoaram o lema "anistia já".
Veja como votaram os deputados cearenses
Sim
AJ Albuquerque (PP)
André Fernandes (PL)
Danilo Forte (União Brasil)
Dayany Bittencourt (União Brasil)
Dr. Jaziel (PL)
Luiz Gastão (PSD)
Matheus Noronha (PL)
Não
André Figueiredo (PDT)
Célio Studart (PSD)
Enfermeira Ana Paula (Podemos)
Fernanda Pessoa (União Brasil)
José Guimarães (PT)
Júnior Mano (PSB)
Leônidas Cristino (PDT)
Luizianne Lins (PT)
Nelinho Freitas (MDB)
Mauro Benevides Filho (PDT)
Robério Monteiro (PDT)
Yury do Paredão (MDB
Não votou
Domingos Neto (PSD)
José Airton (PT)
Moses Rodrigues (União Brasil)
