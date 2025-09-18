Urgência do PL da anistia: veja como votaram cearenses

Conforme a votação disponível no site da Câmara dos Deputados, sete parlamentares cearenses votaram sim, enquanto 12 deputados foram contrários. Três não votaram.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, a urgência do projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. O projeto de urgência foi aprovado com 311 votos sim e 163 não . Na conta, a maioria da bancada cearense foi contra a aceleração da tramitação da proposta.

Ainda não há consenso sobre qual texto será analisado e qual a previsão de data para uma nova votação do mérito da proposta. "Se for aprovada (a urgência), um relator será nomeado para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa. Como Presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o Regimento Interno e o Colégio de Líderes", disse o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A decisão de pautar a votação foi tomada por Motta após reunião com líderes partidários ocorrida mais cedo. O requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos. Com isso, o texto poderá ser votado diretamente em plenário em qualquer momento sem precisar passar pelas comissões.

A sessão, iniciada na noite desta quarta-feira, foi tumultuada, com cânticos mobilizados por governistas e oposicionistas sobre a anistia. De um lado, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cantaram "sem anistia", enquanto bolsonaristas entoaram o lema "anistia já".