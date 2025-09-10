MP é contra prisão de Ciro Gomes por ataques a Janaína Farias

Ciro Gomes e Janaína Farias / Crédito: José Cruz/Agência Brasil e Roque de Sá/Agência Senado

O Ministério Público Eleitoral do Ceará (MPE-CE) defendeu, na segunda-feira, 8, que a Justiça Eleitoral adote medidas cautelares contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) em vez de decretar a prisão preventiva pedida pela Advocacia do Senado Federal devido a ataques direcionados à prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT). A promotoria se posicionou contra a solicitação do órgão jurídico da Casa Alta e indicou aplicação de medidas alternativas à prisão, como comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades; e a proibição de manter contato por qualquer meio e de se aproximar de Janaína.



A promotora Grecianny Carvalho Cordeiro destacou que os requisitos para as medidas estão presentes devido à “continuidade delitiva do crime atribuído ao denunciado”. O caso ainda aguarda decisão do juiz responsável. LEIA TAMBÉM | Entenda os motivos que levaram a Advocacia do Senado a pedir a prisão de Ciro Gomes Em documento enviado à Justiça Eleitoral, os advogados de Ciro afirmaram que a medida buscava “impor censura prévia às manifestações do réu”, além de alegar que órgão jurídico do Senado não foi capaz de "indicar qualquer elemento atual que evidencie perigo concreto" contra a prefeita. “A decretação de prisão preventiva com fundamento em falas gravadas e divulgadas por terceiros revela manifesta desproporcionalidade”, sustentaram.