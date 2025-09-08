Janaína quer punição também na esfera criminal para Ciro Gomes

Janaína farias comentou os ataques recentes do ex-ministro Ciro Gomes e expressou desejo de que ele responda na Justiça pelas suas falas. / Crédito: Samuel Setubal

A prefeita de Crateús e ex-senadora, Janaina Farias (PT), rebateu as declarações do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que voltou a atacá-la recentemente e teve um pedido de prisão preventiva feito pela advocacia do Senado. O pedido foi adicionado a uma ação penal eleitoral do Ministério Público que apura crime de violência política de gênero. Ao O POVO, a prefeita disse acreditar na Justiça e chamou os ataques de Ciro de "crime gravíssimo", cobrando uma punição na esfera criminal (penal) para o ex-ministro. As declarações ocorreram durante o 17° encontro estadual do PT Ceará, no sábado, 6, em Fortaleza.

"É um crime. Um crime grave, inclusive, na lei do código eleitoral. Para mim, é um crime grave que ele comete contra a minha pessoa. Uma pessoa política, que tem história de mais de 20 anos na vida pública. Para mim é crime gravíssimo e ele vai responder na Justiça a tudo o que ele está fazendo. Eu acredito na Justiça, como já foi feito em Brasília, no Tribunal de Justiça. A gente espera que a justiça será feita nesse caso. É violência política de gênero e a gente vai lutar, junto com meus advogados", declarou. Questionada sobre o pedido de cautelares ou de prisão preventiva feito pela advocacia do Senado, Janaina informou que a decisão é da sua defesa. "É uma decisão dos meus advogados, da advocacia que me defende. Mas repito, é um crime muito grave. Ele desrespeita uma mulher, uma política, que luta pelo povo. Acredito na Justiça, assim como foi feito na (ação) cível, a gente vai, se Deus quiser, fazer justiça no processo criminal, penal, e ele vai responder". No pedido feito pela defesa, aponta-se caráter “cumulativo” e “persistente” de ataques do pedetista contra a gestora de Crateús.

“A existência de ação penal não foi suficiente para desestimular o réu, que prossegue em sua senda delituosa contra a mulher. Não há outro caminho para assegurar a incolumidade futura do bem jurídico e da vítima, exceto a decretação de medidas cautelares suficientes (ou, se for o caso, a prisão preventiva)”, diz trecho da petição. A informação sobre o pedido de prisão foi divulgada em primeira mão pela coluna Vertical, do O POVO. Encontro do PT Janaina também comentou brevemente o 17° encontro do PT no Ceará e revelou que não tem pretensões eleitorais em 2026. "Um encontro importante, que estamos aqui com o governador Elmano de Freitas, com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Sabemos da importância do partido e de dialogar. O governador fez uma fala boa, importante, defendendo a união no partido. Acho que aqui começa a nossa discussão para 2026", declarou.