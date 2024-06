Escola Nota Dez: 574 escolas públicas cearenses com melhores desempenhos no Estado são premiadas

Ao todo, 574 escolas públicas cearenses foram premiadas na 13ª edição do Prêmio Escola Nota Dez. Solenidade ocorreu no Centro de Eventos do Ceará, nesta sexta-feira, 28 Crédito: Lara Vieira/O POVO

574 escolas públicas municipais cearenses que se destacaram em 2022 e 2023 foram premiadas, nesta sexta-feira, 28, no Prêmio Escola Nota Dez. A solenidade foi realizada nesta manhã no Centro de Eventos do Ceará e contou com a presença do governador Elmano de Freitas, da vice-governadora Jade Romero e da secretária da Educação, Eliana Estrela, além de prefeitos e secretários municipais de Educação. Com os dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) 2022 e 2023, são avaliados os resultados da alfabetização ao término do 2º ano e das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao final do 5º e 9º ano.

Na 13ª edição, o Prêmio Escola Nota Dez será entregue, com base nas informações do Spaece 2022, para 374 escolas públicas, das quais, 150 obtiveram os melhores desempenhos de Alfabetização, 150 se destacaram no 5º ano, além de 74 escolas mais bem avaliadas no 9º ano do ensino fundamental. Com relação à edição de 2023, serão agraciadas 426 escolas, sendo 150 com os melhores desempenhos de alfabetização, 150 do 5º ano e 126 escolas de 9º ano. Entre as 574 unidades premiadas, levando em conta o período do biênio, 386 escolas serão contempladas com uma premiação, 149 escolas com duas premiações e 39 escolas serão agraciadas com três premiações.