Ceará atinge classificação máxima de saúde financeira

Ceará recebe nota máxima de saúde fiscal avaliada pela União / Crédito: Divulgação Governo do Estado do Ceará/ Isabella Campos

O Estado do Ceará recebeu nesta segunda-feira, 15, nota máxima na Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), atingindo Capag A+. O índice é referente à saúde fiscal do Estado, levando em conta o equilíbrio e solidez do fisco. A avaliação da Capag é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e indica a capacidade das unidades federativas de honrar compromissos financeiros. O dado indica uma garantia da União sob novos empréstimos aos estados.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “O Ceará agora é Capag A+, nota máxima sobre a capacidade de pagamento do Estado, que reforça a solidez fiscal construída nos últimos anos. Também fomos reconhecidos por boas práticas em transparência e gestão responsável, promovido pela União”, comemorou o governador Elmano de Freitas (PT), em post nas redes sociais. Para além do reconhecimento com a conquista da nota A+, o Estado atingiu o terceiro lugar na categoria Maior Evolução Nacional, quanto à transparência das informações fiscais, no III Prêmio Qualidade da informação Contábil e Fiscal, realizado pela União. O prêmio foi criado para reconhecer estados e municípios que se destaquem no envio de informações contábeis, junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).