Ceará atinge classificação máxima de saúde financeira

Estado teve nota A+ na Capacidade de Pagamento (Capag), apresentando bom equilíbrio e solidez fiscal, conforme a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Autor João Victor Dummar
O Estado do Ceará recebeu nesta segunda-feira, 15, nota máxima na Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), atingindo Capag A+. O índice é referente à saúde fiscal do Estado, levando em conta o equilíbrio e solidez do fisco.

A avaliação da Capag é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e indica a capacidade das unidades federativas de honrar compromissos financeiros. O dado indica uma garantia da União sob novos empréstimos aos estados.

“O Ceará agora é Capag A+, nota máxima sobre a capacidade de pagamento do Estado, que reforça a solidez fiscal construída nos últimos anos. Também fomos reconhecidos por boas práticas em transparência e gestão responsável, promovido pela União”, comemorou o governador Elmano de Freitas (PT), em post nas redes sociais.

Para além do reconhecimento com a conquista da nota A+, o Estado atingiu o terceiro lugar na categoria Maior Evolução Nacional, quanto à transparência das informações fiscais, no III Prêmio Qualidade da informação Contábil e Fiscal, realizado pela União.

O prêmio foi criado para reconhecer estados e municípios que se destaquem no envio de informações contábeis, junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O secretário da Fazenda do Ceará (Sefaz), Fabrízio Gomes, representou o governador Elmano de Freitas no evento.

“Esse prêmio tem uma importância muito grande, além de passarmos para Capag A+ – Capacidade de Pagamento A+, agora recebemos essa premiação, mostrando toda a transparência, todo o zelo que a Sefaz-CE e o Estado tem pelos dados públicos que são prestados. Então é muito importante estarmos aqui hoje recebendo essa premiação”, destacou o secretário.

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, frisou a importância da precisão dos dados na vida da população, e comentou sobre o trabalho do Tesouro de reconhecer o bom trabalho na administração pública

“Estamos reconhecendo todos os entes que foram além da Capag, ou seja, que tem nota A na Capag, mas que também tem o A no ranking, que seria o A +, uma forma de incentivar não só a boa prática contábil, mas o bom desempenho fiscal. Esse também é o papel do Tesouro Nacional, reconhecer o trabalho de qualidade dentro da administração pública”, disse.

Município cearense também foi premiado

O município de Monsenhor Tabosa, localizado a 254,26 km de Fortaleza, também foi lembrado na ocasião, recebendo prêmio na categoria Maior Evolução Regional (Nordeste), para municípios com menos de 100 mil habitantes.

