Careca do INSS diz que não irá à CPMI e sessão é cancelada

￼ANTONIO Carlos Camilo Antunes, que ficou nacionalmente conhecido como "Careca do INSS" / Crédito: linkedin/reprodução

Nos bastidores, a defesa diz que Antônio Camilo quer apresentar documentos e se explicar sobre os fatos, mas havia um receio de que os parlamentares não o deixassem falar e aproveitassem a CPMI para fazer ataques a ele. Por isso, a decisão foi não comparecer à comissão e apresentar essas explicações para o Judiciário. Neste domingo, 14, Viana havia divulgado um vídeo confirmando a ida do "Careca do INSS" à CPMI. "Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca'", afirmou Viana, no vídeo, em referência também ao empresário Maurício Camisotti. A investigação da Polícia Federal aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias.