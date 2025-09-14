'Careca do INSS' vai prestar depoimento na CPMI na segunda-feira, diz presidente da comissão

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai ouvir na segunda-feira, 15, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores das fraudes. A informação vem após o Supremo Tribunal Federal (STF) desobrigar a presença do 'Careca' no colegiado, e foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), em vídeo divulgado neste domingo, 14, em suas redes sociais.

"Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'careca'. "Nós estamos em contato com a defesa, que confirmou o desejo de que ele fale e exponha o posicionamento em relação a todas as suspeitas que estão sendo levantadas pela Polícia Federal e também divulgadas pela imprensa. É um passo muito importante para o esclarecimento de todo esse escândalo e crime organizado que tomou conta da previdência social em nosso País", afirmou Viana, no vídeo.