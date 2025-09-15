Homem xinga e cospe em filha de ministro do STF no Paraná

Melina Fachin é professora e diretora do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná / Crédito: Reprodução/Instagram Melina Fachin

A professora e diretora do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Melina Fachin, foi alvo de agressões verbais e de uma cusparada dentro do campus da instituição, em Curitiba. Filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, ela foi chamada de "lixo comunista" por um homem enquanto deixava a Faculdade de Direito, na última sexta-feira, 12. Melina não se pronunciou sobre o caso até o momento. O marido dela, o advogado Marcos Gonçalves, relatou o ocorrido em nota divulgada nas redes sociais, classificando o episódio como uma "agressão covarde". Segundo ele, um homem branco, que não se identificou, se aproximou da professora e a insultou, ao mesmo tempo em que cuspiu em sua direção.

"Essa violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam ao discurso de ódio, propagado desde o esgoto do radicalismo de extrema direita, que pretende eliminar tudo o que lhe é distinto", escreveu Gonçalves. O agressor não foi identificado. O advogado também relacionou o ataque a um episódio de tensão ocorrido dias antes, quando estudantes bloquearam o acesso ao prédio da Faculdade de Direito da UFPR, em protesto contra o evento "Como o STF tem alterado a interpretação constitucional?". O painel, organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), coincidia com o julgamento da Corte sobre a tentativa de golpe em 2022. O encontro acabou cancelado, mas o vereador Guilherme Kilter (Novo-PR) e o advogado Jeffrey Chiquini teriam tentado forçar a entrada no local.